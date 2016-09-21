Симферополь, 21 сентября, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Большинство сборов и налогов с курортной отрасли в бюджеты всех уровней в Крыму поступают из Ялты. Так, с начала 2016 года объём налогов из этого региона составил 45% от общего количества курортных сборов в республике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе крымской Федеральной налоговой службы.

Russianname Ялта

По данным ведомства, за восемь месяцев 2016 года крымские предприниматели, работающие в курортной отрасли, уплатили во все уровни бюджетной системы России 1,3 миллиарда рублей, что на 35%, (на 347 миллионов рублей), больше, чем за аналогичный период 2015 года.

«Лидером по объему налоговых поступлений стала Ялта — почти половина (45%) всех курортных доходов в бюджет пришлось именно на этот город. Второе место у налогоплательщиков Евпатории и Черноморского района (по 14%), что подтверждает данные турагентств о возросшем интересе туристов к этим территориям Крыма, — пояснили в управлении ФНС Крыма. — Взнос курортного бизнеса города Саки и Сакского района, а также городов Феодосия и Судак в налоговую корзину составил по 7%».

В ведомстве уверены, что рост поступлений от курортной отрасли будет и в 2017 году, поскольку налоговые инспекторы продолжают составлять базу «хозяйствующих субъектов» по всему побережью полуострова, то есть выводят бизнес из тени.

Как сообщало ИА REGNUM, на полуострове до сих пор на просьбу предоставить чек многие владельцы гостевых домов, найденных через интернет, отвечают «мы только регистрируемся» и отказывают в предоставлении документа, подтверждающего уплату налогов и сборов.