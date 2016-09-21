Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. «Партия роста» не намерена признавать результаты думских выборов в одномандатном округе №217 в Санкт-Петербурге, где действующий депутат Госдумы Оксана Дмитриева, по данным окружной комиссии, проиграла единороссу, президенту фонда «Северная столица» Михаилу Романову, сообщает сегодня, 21 сентября, корреспондент ИА REGNUM.

pb.er.ru Соглашение о честных выборах с подписью Дмитриевой

По словам Дмитриевой, пока партия будет оспаривать результаты и добиваться перевыборов, сама она планирует приступить к работе в Заксобрании Петербурга в составе фракции «Партии роста». Напомним, по списку партии в парламент Петербурга прошли Дмитриева и депутаты городского парламента Максим Резник и Сергей Трохманенко.

Оксана Дмириева сообщила, что было написано около 150 жалоб на работу окружного избиркома во Фрунзенском районе, но комиссия рассмотрела лишь одну из них. По ее мнению, отданные ей голоса были перераспределены между выставленными против нее «двойниками» — Оксаной Владимировной Дмитриевой и Олесей Михайловной Дмитриевой. А Михаилу Романову якобы «переложили» голоса коммуниста Святослава Сокола, который с 1990-х годов работает в округе, но в этот раз набрал подозрительно мало. «За КПРФ на этой территории проголосовали 16 тысяч человек, а за Сокола — только 9 тысяч», — обратила внимание Дмитриева.

Она также заявила, что у победителя Михаила Романова во Фрунзенском районе очень низкая узнаваемость, по крайней мере, об этом свидетельствуют данные соцопросов, которые она заказала неким «авторитетным организациям». «За всю кампанию наши агитаторы не встретили ни одного агитатора из штаба Романова», — добавил Сергей Трохманенко.

Оксана Дмитриева подчеркнула, что лишь члены ТИК с правом решающего голоса от «Яблока» оказывали им помощь и поддержку в отслеживании нарушений, представители остальных оппозиционных партий — ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» — «были в сговоре с властью», считает она.

Дмитриевой напомнили, как она подписывала соглашение «за честные выборы» до 18 сентября с «Единой Россией» и даже стреляла из пушки Петропавловской крепости вместе с лидером «ЕР» в Петербурге Вячеславом Макаровым. «Видимо, это был холостой выстрел», — заметила Дмитриева.

Как сообщало ИА REGNUM, успех в округе №217 предрекали депутату Госдумы, одной из лидеров «Партии роста» Оксане Дмитриевой, но победа досталась единороссу, президенту фонда «Северная столица» Михаилу Романову. Тот набрал 30% голосов избирателей, в то время как Дмитриева — всего 23%.

Результаты выборов по этому округу могут отменить. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко, который накануне прибыл в Петербург по поручению председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Он обещал, что Центризбирком рассмотрит этот случай, более того, вероятно, будет направлено обращение в следственные органы, Генеральную прокуратуру, а глава ЦИК держит ситуацию на личном контроле. В ответ Михаил Романов заявил о том, что ЦИК ангажирован Дмитриевой в силу ее давних дружеских отношений с Памфиловой. Ожидается, что 21 сентября глава ЦИК отреагирует на конфликт в округе №217.