Москва, 21 сентября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Смертность населения в 2015 году выросла более чем в трети регионов России (31 из 85). Показатель смертности по стране в целом на 4,8% превысил показатель, установленный государственной программой «Развитие здравоохранения» (13,1 при нормативе 12,5). В частности, целевые показатели не достигнуты в 61 регионе страны. Такие данные приводят эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье», сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1870-е

Наиболее заметно за год вырос показатель смертности населения. Среди них Республика Карелия (+5%, 15,3 случая на тысячу человек), Ненецкий АО (+4,5%, 9,3), Забайкальский край (+4%, 12,9), Еврейская АО (+3,4%, 15,4), г. Москва (+3,1%, 10,0), Республика Хакасия (+2,3%, 13,5), Ульяновская область (+2,1%, 14,9), Ямало-Ненецкий АО (+2,0%, 5,2), Смоленская область (+1,9%, 16,4) и Новгородская область (+1,7%, 17,6).

Эксперты Фонда также установили, что более чем в двух третях регионов (61 из 85) в 2015 году не были достигнуты показатели по снижению общей смертности населения, установленные в госпрограмме «Развитие здравоохранения».

Максимальное отставание по снижению от целевых показателей продемонстрировали Курская область (-17,3%), Республика Крым (-14,9%), Оренбургская область (-14,2%), Смоленская область (-13,9%), Курганская область (-13,4%), Республика Карелия (-10,9%) и Еврейская АО (-10,0%).

В топ-15 регионов с самыми высокими абсолютными значениями общей смертности в 2015 году вошли: Псковская область (18,2 случая на тысячу населения), Тверская область (17,7), Новгородская область (17,5), Тульская область (17,1), Владимирская область (16,5), Орловская область (16,4), Смоленская область (16,3), Курская область (16,3), Курганская область (16,1), Костромская область (16,0), Ивановская область (16,0), Тамбовская область (16,0), Рязанская область (15,8), Брянская область (15,8) и Ярославская область (15,6).

«Показатель смертности по стране в целом на 4,8% превысил целевой показатель, установленный государственной программой «Развитие здравоохранения» (13,1 при нормативе 12,5). И хотя это важнейший вопрос компетенции Минздрава, сегодня чиновники стараются о целевых показателях даже не вспоминать. Иначе оказалось бы, что общая картина со смертностью выглядит не так благостно, как об этом сообщают руководители отрасли», — считает член Общественной палаты РФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России за январь — июль 2016 года убыль населения составила 13 тыс.700 человек. Так, за 7 месяцев родились 1 млн 093 тыс. 700 малышей, умерли 1 млн 107 тыс. 400 человек. Между тем глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявляла, что в России достигнут исторический минимум по младенческой смертности. А по словам министра труда Максима Топилина, рождаемость в стране стабильно превышает смертность.

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