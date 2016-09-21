Душанбе, 21 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Россия выделяет Таджикистану $1,43 млн (92,6 млн рублей по текущему курсу) на улучшение здоровья детей. Соответствующее соглашение о трехлетнем партнерстве между посольством России и представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Таджикистане подписано сегодня, 21 сентября, в Душанбе.

Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов сообщил, что благодаря этому проекту около 40 тысяч новорожденных детей и их матерей в 12 районах республики в течение трех лет смогут получать качественные медицинские услуги как в медучреждениях, так и в домашних условиях.

По словам первого заместителя министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Саиды Умарзода, реализация проекта будет способствовать снижению уровня детской смертности и раннему вмешательству по улучшению здоровья детей с отставанием в развитии и ограниченными возможностями.

На церемонии открытия было отмечено общее снижение уровня детской смертности, однако в Таджикистане, не достигая пятилетнего возраста, все еще умирает 1 из 22 новорожденных детей, причем в основном из-за болезней, которые поддаются лечению.

«С данной новой программой мы, ЮНИСЕФ, правительство России, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана и партнеры, сможем выполнить свои обещания в интересах детей в Таджикистане», — подчеркнула глава представительства Детского фонда ООН в Таджикистане Лучия Элми, и добавила, что получая финансирование от Российской Федерации, ЮНИСЕФ «достиг результатов в интересах детей в сфере иммунизации, питания и ВИЧ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о выделении средств на реализацию проекта Детского фонда ООН «Выживание и развитие детей раннего возраста в Республике Таджикистан» правительство России приняло 18 февраля 2016 года.

Проект предусматривает оснащение специальным оборудованием и снабжение медикаментами наиболее нуждающихся медучреждений в 12 районах Таджикистана, а также восстановление водоснабжения родильных домов и просветительскую работу среди населения.