Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Представители администрации Санкт-Петербурга опровергают информацию о том, что за сквозной проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) может быть установлен максимальный тариф в размере 650 рублей. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

nch-spb.ru Мост на центральном участке ЗСД

Ранее петербургские СМИ проинформировали о том, что губернатор Петербурга утвердил размер платы за проезд по региональным дорогам в 2017 году для легковых автомобилей в размере 14 рублей за 1 км. Притом что протяженность ЗСД, после ввода центрального участка трассы, составит 46 км. СМИ предположили, что проезд по скоростной дороге от начала до конца обойдется примерно в 650 рублей.

«Не переживайте, это, скажем так, небольшая провокация со стороны коллег-журналистов. Указанная в публикациях стоимость — 650 рублей — это абсолютная неправда», — заявил сегодня первый заместитель председателя комитета по инвестициям Дмитрий Синкин, отвечая на вопрос в рамках IX Международного форума «Транспортно-транзитный потенциал».

Он пояснил, что был введен тариф на проезд по региональным дорогам, но в случае с ЗСД тариф «устанавливает инвестор, исходя из принципа разумности, и согласовывает его с городом».

«Эта услуга должна быть востребована, важно, чтобы дорогой пользовались, только в этом случае инвестор получит деньги. В настоящий момент по северному и южному участку ЗСД инвестор не выбирает те максимальные цифры, которые прописаны в соглашении», — подчеркнул чиновник Смольного.

По его словам, проезд по ЗСД стоит дешевле, чем указано в соглашении. Для инвестора это более экономически выгодно за счёт большего количества пользователей, объяснил Синкин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга подтвердили, что Центральный участок ЗСД, протяженностью 12 км, откроется в ноябре текущего года, после чего станет возможным движение автомобилей по всей длине трассы.

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединит уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, примерно за 20 минут.