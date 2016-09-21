Симферополь, 21 сентября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Государственный совет Крыма ввел 21 сентября мораторий на регистрацию недвижимости, расположенной в 100-метровой прибрежной полосе Черного и Азовского морей, говорится в постановлении крымского парламента.

Константин Коровин. Балкон в Крыму

Мораторий на осуществление государственной регистрации прав собственности физических и юридических лиц на объекты недвижимости будет действовать до февраля 2017 года.

Правительство Крыма сделало исключение для объектов государственных и муниципальных учреждений. В настоящее время власти республики проводят инвентаризацию 100-метровой полосы прибрежной зоны Крыма.

Спикер госсовета республики Владимир Константинов пояснил, что в украинский период на побережье Крыма велась активная застройка, теперь эти самовольно возведенные объекты недвижимости собственники пытаются перепродать. Речь идет о сотнях незаконных объектов, сообщают «Вести.ФМ».