Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. За январь — август 2016 года в Санкт-Петербурге возросло количество самых тяжких преступлений — убийств, покушений на убийство и изнасилований. Это следует из сообщения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат), ссылающегося на полицейскую статистику.

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В частности, за первые восемь месяцев текущего года в Петербурге было совершено 143 убийства и покушения на убийство, что на 13,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Зафиксировано 43 изнасилования и покушения на изнасилование: это на 34,4% больше, чем в январе — августе 2015 года.

Также возросло количество случаев хулиганства (+13,3%) и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+2,4%). Количество грабежей практически не изменилось, а по ряду других преступлений отмечено улучшение ситуации.

Наиболее положительная динамика в текущем году зафиксирована в снижении числа разбоев (-20,7%). На 6,6% снизилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стало меньше эпизодов мошенничества (-4,2%) и краж (-3,8%).

«В январе — августе 2016 года зарегистрировано 14,5 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, что на 0,5% меньше, чем в январе — августе 2015 года. Их доля в общем числе зарегистрированных преступлений составила 40,9%», — отметили в Петростате. 26,2% преступлений совершены в сфере незаконного оборота наркотиков.

При этом общий уровень преступности в Санкт-Петербурге в январе — августе 2016 года снизился на 2,4% к аналогичному периоду 2015 года.

За 8 месяцев текущего года выявлено 15 388 лиц, совершивших преступления, что на 6,6% меньше, чем в те же сроки годом ранее. Несовершеннолетние составили 2,8% от общего числа таких лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года начальник регионального ГУ МВД Сергей Умнов, выступая с отчетом перед Законодательным собранием Санкт-Петербурга, сообщил, что уровень преступности в Петербурге существенно уступает среднему показателю по России. За 2015 год было совершено 203 убийства, подавляющее большинство из которых стали следствием бытовых конфликтов. По итогам прошлого года уменьшилось количество разбойных нападений, случаев хулиганства и краж.

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В то же время в Петербурге возросло количество преступлений, совершаемых мигрантами, сообщил ранее уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.