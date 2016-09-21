Орел, 21 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Более 51 млн рублей составляет кредиторская задолженность администрации города Орла за поставки школьного питания по данным на сентябрь 2016 года. Ситуация обсуждалась на заседании комитета горсовета 21 сентября.

Богданов-Бельский Н.П. Чаепитие у учительницы

«Не проплачен даже февраль этого года. Насколько мне известно, деньги за питание были проплачены в ноябре 2015 года. Получается год почти не проплачен. Сейчас идут арбитражные суды, тем самым, у поставщиков тоже свои проблемы назревают. Это может привести к тому, что питание в школах может быть не очень хорошим», — цитируют «Орловские новости» председателя комитета Татьяну Малыхину.

Представитель мэрии пояснил, что долг скопился из-за сложностей с исполнением утвержденного на этот год бюджета. По словам заместителя главы администрации Орла Артема Митасова, в мэрии готовят предложение по увеличению ассигнований на погашение задолженности. Однако, признал он, эти поправки в бюджет решить проблему не помогут. Параллельно городские власти направили обращение в правительство региона с просьбой выделить дополнительные деньги для погашения долгов.

Сегодня горячее питание в школы Орла поставляется из расчета 40 рублей на одного ребенка — как и год назад, сообщает ИА REGNUM. И уже тогда в мэрии признавали, что приготовить сбалансированный завтрак, отвечающий всем требованиям, сложно. На июнь 2015 года сумма долга мэрии поставщикам школьного питания составляла около 25 млн рублей, а в июле-августе в суды посыпались иски от кредиторов.