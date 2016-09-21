Орловские школьники уже год завтракают в долг
Орел, 21 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Более 51 млн рублей составляет кредиторская задолженность администрации города Орла за поставки школьного питания по данным на сентябрь 2016 года. Ситуация обсуждалась на заседании комитета горсовета 21 сентября.
«Не проплачен даже февраль этого года. Насколько мне известно, деньги за питание были проплачены в ноябре 2015 года. Получается год почти не проплачен. Сейчас идут арбитражные суды, тем самым, у поставщиков тоже свои проблемы назревают. Это может привести к тому, что питание в школах может быть не очень хорошим», — цитируют «Орловские новости» председателя комитета Татьяну Малыхину.
Представитель мэрии пояснил, что долг скопился из-за сложностей с исполнением утвержденного на этот год бюджета. По словам заместителя главы администрации Орла Артема Митасова, в мэрии готовят предложение по увеличению ассигнований на погашение задолженности. Однако, признал он, эти поправки в бюджет решить проблему не помогут. Параллельно городские власти направили обращение в правительство региона с просьбой выделить дополнительные деньги для погашения долгов.
Сегодня горячее питание в школы Орла поставляется из расчета 40 рублей на одного ребенка — как и год назад, сообщает ИА REGNUM. И уже тогда в мэрии признавали, что приготовить сбалансированный завтрак, отвечающий всем требованиям, сложно. На июнь 2015 года сумма долга мэрии поставщикам школьного питания составляла около 25 млн рублей, а в июле-августе в суды посыпались иски от кредиторов.