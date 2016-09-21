Краснодарский край, 21 сентября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Юным жителям Южно-Кубанского сельского поселения Динского района Краснодарского края не придется ездить за знаниями в соседние населенные пункты. Однако произойдет это не раньше, чем через два года. Новую школу в поселении еще даже не начали проектировать, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 21 сентября.

Анри Жюль Жан Жоффруа. Обратно в школу

На сегодня своего образовательного учреждения почти у 1 тыс. детей школьного возраста, проживающих в Южно-Кубанском сельском поселении, нет. Ребята учатся в Краснодаре и станице Новотитаровской.

«Детям до места учебы приходится добираться минимум полчаса, дорога проходит по федеральной скоростной трассе, пересекает нерегулируемый железнодорожный переезд. Школьники каждый день подвергаются риску на пути к знаниям», — добавила член регионального отделения ОНФ, редактор газеты в Динском районе Наталья Нестеренко.

Она отметила, что поселок активно застраивается, а новые объекты социальной инфраструктуры не строятся. «Мы пытались всеми силами решить вопрос на районном уровне, однако тщетно», — добавила общественник.

Процесс работы над оформлением и строительством учебного заведения затягивался два года. С мертвой точки дело сдвинулось только в этом году после обращения к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. На сегодняшний день удалось добиться промежуточного результата — это открытие конкурса на проектирование средней школы на 1,1 тыс. мест. Он продлится до 6 октября, а значит, исполнение контракта будет завершено примерно в декабре 2016 года. Соответственно, открытие школы можно ожидать только в 2018 году.

Добавим, что в 2016—2017 годах в Краснодарском крае начнется строительство пяти новых школ. Они появятся в Краснодаре, Армавире, поселке Гайдук Новороссийска и районе поселка имени Калинина в кубанской столице. О возведении еще четырех учебных заведений за счет средств инвесторов ведутся переговоры. Объем необходимых на 2017 год средств составляет порядка 1,5 млрд рублей. 1 млрд край рассчитывает получить в виде субсидии от Минобра РФ, оставшиеся 500 млн рублей будут предусмотрены в краевом бюджете.

На сегодняшний день во вторую смену учится каждый четвертый кубанский школьник. Для ликвидации второй смены необходимо ввести дополнительно 129 тысяч новых мест, а с учетом прогноза роста численности школьников до 2025 года — более 200 тысяч. Наиболее остро проблемы стоят в Краснодаре, где 37% детей учатся во вторую смену, Горячем Ключе, Армавире, Новороссийске и Анапе. И только в Крыловском районе вторая смена полностью отсутствует.

Подробнее: Каждый четвертый кубанский школьник учится во вторую смену

Напомним, за последние десять лет в крае было введено лишь 13 тысяч мест, вместо положенных 100 тысяч.