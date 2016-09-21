Симферополь, 21 сентября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В 2017 году Крым потратит вдвое больше, чем заработает, а бюджет останется дефицитным. Доходы консолидированного бюджета Крыма в 2017 году планируются в размере 38,7 млрд рублей, что выше уровня 2016 года на 4,1%. Об этом главе Крыма Сергею Аксёнову доложила министр финансов Крыма Ирина Кивико во время заседания Совета министров республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении информации и пресс-службы главы Республики Крым.

Константин Коровин. Крым. Гурзуф. 1917. Ялтинский порт

«Наибольший рост в 2017 году мы ожидаем по НДФЛ — 108% и по акцизам — 115%, — сообщила Кивико. — Пропорционально росту налоговых доходов мы можем и расходы вырастить. В связи с этим позиция Министерства финансов Республики Крым по расходам — 85 млрд 899 млн и плюс наши все министерства. Заявили дополнительную потребность — 25 млрд рублей».

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что расходы на уровне 85 млрд рублей — это «неизменяемая часть»: «защищенные статьи и социальные обязательства».

При этом Ирина Кивико отметила, что для министерства образования на 2016 год сумма затрат составила 23 млрд 915 млн, а на 2017 год — 30 млрд 352 млн рублей, потому что «увеличилась сеть учреждений, затраты на содержание».

Как отметила министр образования Крыма Наталья Гончарова, министерству потребуются дополнительные деньги на оборудование школ видеонаблюдением, ограждениями и приведение к стандартам противопожарной безопасности, окончание лицензирования образовательных учреждений. В разговоре с Гончаровой Аксёнов сообщил, что на строительство модульных детских садов республика получит ещё 2,5 млрд рублей. «2,5 млрд рублей Ольга Юрьевна Голодец подтвердила для этих целей. Позиция уже согласована», — сообщил Аксёнов.

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Также министр финансов сообщила, что министерство строительства и архитектуры Республики Крым заявляет траты на уровне 1 млрд 39 млн рублей.

Глава Минстроя республики Максим Скорин пояснил, что увеличение трат министерства идёт за счёт увеличения финансирования капстроительства. «Мы предусмотрели финансирование в пределах 601 млн рублей с учетом приоритетов в части развития жилищного строительства. Это та задача, которую вы нам ставили. То есть это наделение регулярными целевыми поступлениями нашего ипотечного фонда. Мы провели анализ по близлежащим субъектам и выяснили, что в таких регионах, как Краснодарский край, Волгоградская область, капитализация жилого фонда составляет от 500−600 млн рублей», — сказал Скорин, подчеркнув, что в других регионах капитализация ипотечного фонда идёт именно за счёт бюджетных средств.

Министрой Крыма также запросил деньги на субсидирование строительства и покупку жилья для ряда категорий жителей, на льготное ипотечное кредитование, на подготовку объектов планировки межевания линейных объектов ФЦП, на берегоукрепительные сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября во время заседания комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям заместитель министра финансов республики Оксана Губернаторова сообщила, что бюджет Крыма на 2017 год будет меньше бюджета на 2016 год на 10%. Такое заявление она сделала 15 сентября. «У нас есть протокол Дмитрия Козака от 15 июня, в котором указано, что бюджет Республики Крым будет сформирован с учетом ассигнований 2016 года за минусом 10%, так как мы являемся высокодотационным регионом», — сказала она.

По словам Губернаторовой, заявки на следующий бюджетный год комиссия под руководством вице-премьера правительства Крыма Виталия Нахлупина рассматривает, уменьшая все планируемые расходы на 10%.

Бюджет на 2016 год был принят Госсоветом Крыма в конце 2015 года с показателями: 67,4 млрд — доход (в том числе налоговые и неналоговые доходы — 23,9 млрд рублей и «безвозмездные поступления» — 43,5 млрд рублей), а 86,7 млрд рублей — расход. Дефицит бюджета в 19,3 млрд рублей тогда планировали покрыть за счёт привлечения бюджетного кредита. В течение 2016 года бюджет корректировался в сторону увеличения доходной и расходной части.

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