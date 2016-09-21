Ереван, 21 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября в Ереване прошел военный парад, посвященный 25-летию независимости Республики Армения. Этот парад стал самым крупным в истории страны — в нем приняли участие около 10 тысяч военнослужащих, в том числе и российские солдаты и офицеры 102-й базы, дислоцированной в Гюмри. Парад отметился показом ряда серьезных новинок, поступивших на вооружение Вооруженных сил Армении — речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», реактивных системах залпового огня «Смерч», комплексах радиоэлектронной борьбы «Инфауна» и Р-325У, а также зенитно-ракетных комплексах «Бук».

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Беспилотники армянского производства

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