Москва, 21 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ) прошла государственные испытания. Начало ее штатной эксплуатации, которое намечено на 2016 год, позволит Госкорпорации «Роскосмос» существенно повысить эффективность предоставления информации ДЗЗ и информационных продуктов на ее основе широкому кругу потребителей, сообщается на сайте холдинга «Российские космические системы».

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В рамках ЕТРИС создан генеральный каталог хранимых данных ДЗЗ, который объединил все существующие российские архивы космической съемки. Это значительно повышает эффективность использования имеющейся информации ДЗЗ и стимулирует рост интереса отечественных и зарубежных потребителей к российским геоинформационным услугам.

ЕТРИС состоит из 13 крупных центров, которые оптимально расположены на всей территории России — от Калининграда до Хабаровска, включая арктическую зону (Мурманск, а в перспективе — Дудинка и Анадырь).

По данным РКС, новая система позволит планировать съемку, получать и обрабатывать информацию с космических аппаратов комплексно и без привлечения дополнительных ресурсов.