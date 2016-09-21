Душанбе, 21 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Начиная с 1 октября 2016 года звонки в Россию таджикистанцам будут обходиться на 45% дороже, сообщает сегодня, 21 сентября, «Азия-плюс».

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«В соответствии с распоряжением Антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан от 07.08.2012 г. , а также изменением курса валюты с момента данного распоряжения, вводится пересмотр тарификации звонков в Российскую Федерацию», — говорится на сайте мобильного оператора «Tcell».

Аналогичные объявления появились и на сайтах других работающих в Таджикистане операторов сотовой связи — компаний «Мегафон» и «Билайн».

С октября минута разговора будет стоить 1 сомони (8,2 рубля по текущему курсу), а в настоящее время звонок в Россию обходится в 0,66 — 0,69 сомони (около 5,5 рублей).

Отмечается, что официальный курс таджикской национальной валюты за последние четыре года снизился на более чем 65% — с 4,76 за $1 в августе 2012 года до 7,87 в сентябре 2016 года. Издание также подчеркивает, что по данным Службы связи при правительстве Таджикистана за первое полугодие 2016 года доходы частных мобильных операторов упали на 16%.

ИА REGNUM напоминает, что Россия — самое популярное направление трудовой миграции из Таджикистана. По официальным данным, в России трудятся около 700 тысяч таджикских подданных. То есть при том, что население Таджикистана составляет 8,551 млн, боле 8% граждан находятся на заработках в России и поддерживают связь с семьей, оставшейся на родине.