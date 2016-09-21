Москва, 21 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В работе 22-го международного российского туристического форума «Отдых» принимают участие представители из 43 стран, заявила на торжественном открытии туристического форума замминистра культуры РФ Алла Манилова. Она особо отметила, что интерес к российскому рынку со стороны иностранных гостей не уменьшается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM 22-й международный российский туристический форум «Отдых»

Дарья Антонова ИА REGNUM Алла Манилова

Также Манилова отметила важность активного участия в мероприятии субъектов России. По ее словам, акцент в следующем году будет сделан на внутренний рынок. «Для наших регионов туризм действительно стал стратегической отраслью развития», — подчеркнула она.

Кроме того, замминистра культуры РФ заявила, что в 2017 году будет проходить перекрестный год Россия-Австрия в Вене.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Черников

Как заявил руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы Владимир Черников, туризм возрождается в столичном регионе. «За последние годы Москва превращается в мегаполис с настоящим мировым именем. Меняется страна, меняются люди и меняется столица ‑ и все это в лучшую сторону», — сообщил он.

В Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходит 22-й международный российский туристический форум «Отдых». В рамках мероприятия с 21 по 24 сентября проходят круглые столы, мастер-классы, выставки и конференции.