Чебоксары, 21 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Испорченные бюллетени на выборах ранее считались больше художеством, чем политическим выбором: так избиратели проявляли политическое творчество. Наблюдатели даже цитировали самые занимательные надписи, комментарии и шедевры народного творчества. Особое значение недействительные бюллетени получили после отмены графы «Против всех». Одни считают это проявлением протеста. Другие полагают, что испорченные бюллетени — следствие махинаций в пользу конкретных кандидатов и партий: достаточно поставить ещё одну «галочку» или «крестик», чтобы качественный бюллетень превратить в недействительный. Хотя нынешние предвыборные манипуляции и технологии достигли таких вершин, что зачастую не требуют таких рискованных схем — куда проще, например, организовать массовое голосование по открепительным удостоверениям. ИА REGNUM с учётом данных системы ГАС «Выборы» проанализировало уровень протестности в муниципалитетах, сопоставив число недействительных и действительных бюллетеней.

ИА REGNUM Одна из форм протеста

В Чувашии на нынешних парламентских выборах количество недействительных бюллетеней варьируется от 2,7% до 7,8% в зависимости от уровня выборов и округов. Реже портили бюллетени при голосовании за партии, активнее всего — в одномандатных округах.

Выборы в Госдуму по единому округу

В Канашском избирательном округе (№37) в переносных и стационарных ящиках для голосования было 285 337 бюллетеней, из них недействительными признаны 9401, что составило 3,3%. В Чебоксарском избирательном округе (№38) в ящиках было 271 581 бюллетень, из них отнесли к недействительным 9429 — то есть испорчено 3,47% бланков. То есть при простом арифметическом подсчёте выходит, что при отсутствии графы «Против всех» в среднем было испорчено 3,38% бюллетеней. Отметим, что ни одной из непарламентских партий не удалось набрать даже 3%: из них лучший результат показала Партия пенсионеров за справедливость, набрав 2,78% голосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по единому избирательному округу на нынешних выборах в Госдуму больше всего голосов получила партия «Единая Россия» — 51,03%. Далее идут КПРФ (13,4% голосов), ЛДПР (11,71%) и «Справедливая Россия» (10,63%).

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Выборы в Госдуму по одномандатным округам

В Канашском одномандатном округе недействительными признали 22 008 бюллетеней из 283 161, что составило 7,77%. Более 7% удалось набрать только тройке лидеров. Отметим, что в округе не было кандидата от «Единой России»: партия оставила данный участок свободным. Победителем выборов здесь стал депутат Госдумы, лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков, которого поддержали 84 920 избирателей (30%). У его ближайшего соперника Александра Капитонова (Партия роста) — 60 580 голосов (21,4%), у коммуниста Григория Данилова — 38 603 голоса (13,62%).

В Чебоксарском одномандатном округе испорчено 5,1% бюллетеней — 13 737 из 268 264. В выборном рейтинге это — пятая позиция. Напомним, что больше всего голосов здесь набрал единоросс Леонид Черкесов (125 456 голосов, или 46,77%), следом за ним идёт справоросс Олег Николаев (32 153 голоса, или 12%). Отметим, что двое полных тёзок Николаева на двоих набрали 12 505 голосов, что составило 4,66% от числа проголосовавших в округе.

Выборы в Госсовет Чувашии

В голосовании по единому избирательному округу приняли участие 555 248 человек, что составило 59,2% от общего числа избирателей. При подсчёте голосов выявлено 20 834 испорченных бюллетеня, что составило 3,75% от общего числа бюллетеней в ящиках для голосования. Ни одной из непарламентских партий не удалось достичь такого показателя: среди них больше всего голосов набрала Партия пенсионеров за справедливость (18 149 голосов, или 3,27%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госсовет Чувашии проходят четыре парламентские партии. По единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 50,65% голосов, КПРФ — 14,46, ЛДПР — 12,83%, «Справедливая Россия» — 12,59%.

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Что касается одномандатных округов, то в среднем по всем округам число испорченных бюллетеней составляет 5,61% от общего числа использованных бюллетеней. Примечательно, что в сельских районах больше всего испорченных бюллетеней было в Чебоксарском районе (7,53%) — на малой родине главы Чувашии Михаила Игнатьева. Последнее время муниципалитет сотрясают уголовные дела: в марте дело завели на главу администрации Чебоксарского района Георгия Егорова.

Также высокий уровень протеста — в Ядринском районе (6,4%), где победил лидер чувашских единороссов Николай Малов, который занимает должность вице-спикера Госсовета пятого созыва. В Чебоксарах и Новочебоксарске больше всего недействительных бюллетеней было в южном столичном округе, где победил главный почтовик Чувашии Владимир Тимофеев.

Почему растёт протест

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов отмечает, что после отмены графы «Против всех» в республике растёт число испорченных бюллетеней. В этом году доля испорченных бюллетеней в среднем составляет 4−4,5%. «Недовольные кандидатами и партиями умышленно портят бюллетени, выражая таким образом свой протест. Жители Чувашии портили бюллетени, к примеру, исписывая их матерными стихами, неприличными словами, символикой и картинками, более сдержанные давали наказы. На росте недействительных бюллетеней отчасти сказалось и наличие однофамильцев в ряде округов: жители путались, сначала ставя «галочку» за двойников, потом осознавали ошибку и ставили за другого. Не исключаю также, что в сельской местности могла быть умышленная порча качественных бюллетеней со стороны участковых комиссий — в городах такой трюк уже вряд ли пройдёт, слишком много наблюдателей и представителей от партий», — полагает политик.

Владислав Солдатов также отмечает, что избиратель — «не глупый» и не любит договорные политические игры, когда «заранее всё за них решили». Что, к примеру, можно сказать о «договорном» Канашском одномандатном округе на выборах в Госдуму: напомним, «Единая Россия» не стала здесь выдвигать кандидата, отдав его «Справедливой России». «И если в спорте за умышленный проигрыш наказывают, то в политике за договорные игры нет наказания. И избирателю ничего не остаётся, кроме как портить бюллетени и выражать свой протест», — считает лидер чувашского отделения «Патриотов России».

Выборы в Госсовет Чувашии по одномандатным округам