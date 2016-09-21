Число испорченных бюллетеней в Чувашии доходило до 7,8%: рейтинг протеста
Чебоксары, 21 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Испорченные бюллетени на выборах ранее считались больше художеством, чем политическим выбором: так избиратели проявляли политическое творчество. Наблюдатели даже цитировали самые занимательные надписи, комментарии и шедевры народного творчества. Особое значение недействительные бюллетени получили после отмены графы «Против всех». Одни считают это проявлением протеста. Другие полагают, что испорченные бюллетени — следствие махинаций в пользу конкретных кандидатов и партий: достаточно поставить ещё одну «галочку» или «крестик», чтобы качественный бюллетень превратить в недействительный. Хотя нынешние предвыборные манипуляции и технологии достигли таких вершин, что зачастую не требуют таких рискованных схем — куда проще, например, организовать массовое голосование по открепительным удостоверениям. ИА REGNUM с учётом данных системы ГАС «Выборы» проанализировало уровень протестности в муниципалитетах, сопоставив число недействительных и действительных бюллетеней.
В Чувашии на нынешних парламентских выборах количество недействительных бюллетеней варьируется от 2,7% до 7,8% в зависимости от уровня выборов и округов. Реже портили бюллетени при голосовании за партии, активнее всего — в одномандатных округах.
Выборы в Госдуму по единому округу
В Канашском избирательном округе (№37) в переносных и стационарных ящиках для голосования было 285 337 бюллетеней, из них недействительными признаны 9401, что составило 3,3%. В Чебоксарском избирательном округе (№38) в ящиках было 271 581 бюллетень, из них отнесли к недействительным 9429 — то есть испорчено 3,47% бланков. То есть при простом арифметическом подсчёте выходит, что при отсутствии графы «Против всех» в среднем было испорчено 3,38% бюллетеней. Отметим, что ни одной из непарламентских партий не удалось набрать даже 3%: из них лучший результат показала Партия пенсионеров за справедливость, набрав 2,78% голосов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по единому избирательному округу на нынешних выборах в Госдуму больше всего голосов получила партия «Единая Россия» — 51,03%. Далее идут КПРФ (13,4% голосов), ЛДПР (11,71%) и «Справедливая Россия» (10,63%).
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Выборы в Госдуму по одномандатным округам
В Канашском одномандатном округе недействительными признали 22 008 бюллетеней из 283 161, что составило 7,77%. Более 7% удалось набрать только тройке лидеров. Отметим, что в округе не было кандидата от «Единой России»: партия оставила данный участок свободным. Победителем выборов здесь стал депутат Госдумы, лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков, которого поддержали 84 920 избирателей (30%). У его ближайшего соперника Александра Капитонова (Партия роста) — 60 580 голосов (21,4%), у коммуниста Григория Данилова — 38 603 голоса (13,62%).
В Чебоксарском одномандатном округе испорчено 5,1% бюллетеней — 13 737 из 268 264. В выборном рейтинге это — пятая позиция. Напомним, что больше всего голосов здесь набрал единоросс Леонид Черкесов (125 456 голосов, или 46,77%), следом за ним идёт справоросс Олег Николаев (32 153 голоса, или 12%). Отметим, что двое полных тёзок Николаева на двоих набрали 12 505 голосов, что составило 4,66% от числа проголосовавших в округе.
Выборы в Госсовет Чувашии
В голосовании по единому избирательному округу приняли участие 555 248 человек, что составило 59,2% от общего числа избирателей. При подсчёте голосов выявлено 20 834 испорченных бюллетеня, что составило 3,75% от общего числа бюллетеней в ящиках для голосования. Ни одной из непарламентских партий не удалось достичь такого показателя: среди них больше всего голосов набрала Партия пенсионеров за справедливость (18 149 голосов, или 3,27%).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госсовет Чувашии проходят четыре парламентские партии. По единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 50,65% голосов, КПРФ — 14,46, ЛДПР — 12,83%, «Справедливая Россия» — 12,59%.
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Что касается одномандатных округов, то в среднем по всем округам число испорченных бюллетеней составляет 5,61% от общего числа использованных бюллетеней. Примечательно, что в сельских районах больше всего испорченных бюллетеней было в Чебоксарском районе (7,53%) — на малой родине главы Чувашии Михаила Игнатьева. Последнее время муниципалитет сотрясают уголовные дела: в марте дело завели на главу администрации Чебоксарского района Георгия Егорова.
Также высокий уровень протеста — в Ядринском районе (6,4%), где победил лидер чувашских единороссов Николай Малов, который занимает должность вице-спикера Госсовета пятого созыва. В Чебоксарах и Новочебоксарске больше всего недействительных бюллетеней было в южном столичном округе, где победил главный почтовик Чувашии Владимир Тимофеев.
Почему растёт протест
Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов отмечает, что после отмены графы «Против всех» в республике растёт число испорченных бюллетеней. В этом году доля испорченных бюллетеней в среднем составляет 4−4,5%. «Недовольные кандидатами и партиями умышленно портят бюллетени, выражая таким образом свой протест. Жители Чувашии портили бюллетени, к примеру, исписывая их матерными стихами, неприличными словами, символикой и картинками, более сдержанные давали наказы. На росте недействительных бюллетеней отчасти сказалось и наличие однофамильцев в ряде округов: жители путались, сначала ставя «галочку» за двойников, потом осознавали ошибку и ставили за другого. Не исключаю также, что в сельской местности могла быть умышленная порча качественных бюллетеней со стороны участковых комиссий — в городах такой трюк уже вряд ли пройдёт, слишком много наблюдателей и представителей от партий», — полагает политик.
Владислав Солдатов также отмечает, что избиратель — «не глупый» и не любит договорные политические игры, когда «заранее всё за них решили». Что, к примеру, можно сказать о «договорном» Канашском одномандатном округе на выборах в Госдуму: напомним, «Единая Россия» не стала здесь выдвигать кандидата, отдав его «Справедливой России». «И если в спорте за умышленный проигрыш наказывают, то в политике за договорные игры нет наказания. И избирателю ничего не остаётся, кроме как портить бюллетени и выражать свой протест», — считает лидер чувашского отделения «Патриотов России».
Выборы в Госсовет Чувашии по одномандатным округам
|Одномандатный округ
|Недействительных бюллетеней
|Победитель («ЕР»), число голосов
|1
|Алатырский
|4,6% (или 1182)
|Николай Ефремов 54,62% (или 14 106)
|2
|Батыревский
|2,7% (или 980)
|Олег Мешков 74,3% (или 26 742)
|3
|Вурнарский
|4,55% (или 1294)
|Сергей Павлов 58,95% (или 16 757)
|4
|Комсомольский
|3,74% (или 1300)
|Юрий Попов 68,79% (или 23 898)
|5
|Канашский
|5,83% (или 1449)
|Кияметдин Мифтахутдинов 41,8% (или 10 383)
|6
|Урмарский
|4,5% (или 1439)
|Валерий Иванов 56,16% (или 17 981)
|7
|Цивильский
|4,51% (или 1298)
|Николай Курчаткин 53,71% (или 15 445)
|8
|Моргаушский
|4,53% (или 1477)
|Александр Федотов 56,56% (или 18 445)
|9
|Ядринский
|6,42% (или 1752)
|Николай Малов 56,7% (или 15 476)
|10
|Шумерлинский
|5,62% (или 1361)
|Сергей Мельников 53,78% (или 13 027)
|11
|Чебоксарский
|7,53% (или 2064)
|Вячеслав Рафинов 56,9% (или 15 605)
|12
|Заводской, Чебоксары
|6,6% (или 1282)
|Олег Таланов 34,36% (или 6679)
|13
|Южный, Чебоксары
|7,26% (или 1608)
|Владимир Тимофеев 41,74% (или 9241)
|14
|Восточный
|6,57% (или 1343)
|Олег Дельман 39,27% (или 8023)
|15
|Новоюжный, Чебоксары
|6,42% (или 1290)
|Роман Каляев 41,01% (или 8239)
|16
|Привокзальный, Чебоксары
|6,12% (или 1197)
|Валерий Филимонов 44,87% (или 8782)
|17
|Центральный, Чебоксары
|6,83% (или 1255)
|Владимир Викторов 44,03% (или 8093)
|18
|Западный, Чебоксары
|6,3% (или 1349)
|Андрей Углов 48,79% (или 10 462)
|19
|Юго-западный, Чебоксары
|5,46% (или 1117)
|Елена Бадаева 44,71% (или 9155)
|20
|Приволжский, Чебоксары
|4,44% (или 955)
|Николай Николаев 44,54% (или 9586)
|21
|Винокуровский
|6% (или 1152)
|Владимир Михайлов 33,41% (или 6426)
|22
|Юраковский
|6,58% (или 1366)
|Сергей Михеев 44,55% (или 9256)
|Итого в среднем:
|5,6%