Вашингтон, 21 сентября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии США Дональд Трамп отказался встретиться с президентом Украины Петром Порошенко в рамках проходящей в Нью-Йорке генеральной ассамблеи ООН, сообщает Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Как отметили в администрации президента Украины, приглашение о встрече с главой Украины было выслано обоим кандидатам, Трампу и его сопернику от Демократической партии США Хиллари Клинтон. Бывшая первая леди приняла приглашение и провела встречу с Порошенко 20 сентября, тогда как предвыборный штаб Трампа не дал четкого ответа.

Согласно графику республиканца, он уже отправился в штат Северная Каролина, а также планирует провести остаток недели в штатах Огайо и Пенсильвания, а не в Нью-Йорке, где проходит заседание ООН.

В свою очередь, кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинитон провела 20 сентября встречу с главой Украины, в ходе которой они обсудили важность продления санкций против России. Порошенко поблагодарил Клинтон за поддержку Украины в рамках продолжающегося конфликта. Клинтон и Порошенко также отметили, что «солидарность с Украиной важна при противодействии российской агрессии».