Москва, 21 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В январе-августе 2016 года импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 100 млрд 353 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократился на 3,5%. В августе объем импорта товаров составил 15 млрд 827,7 млн долларов и увеличился на 15,6%, сообщили в Федеральной таможенной службу.

Евгений Лансаре. Заморская торговля. Панно для столовой дома Рославлевых в имении Усть-Крестище. 1917

За 8 месяцев импорт машиностроительной продукции увеличился на22,9% и составил 8 млрд 498,7 млн долларов, текстильных изделий и обуви — на 12% до 1 млрд 104,8 млн долларов, химической продукции — на 6,7% до 2 млрд 774,1 млн долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 6,0% до 1 млрд 545,1 млн долларов.

В августе 2016 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 15,9%. Так, выросли закупки продукции машиностроения на 32,9%, химической продукции на 8,4%, текстильных изделий и обуви — на 3,5%, а ввоз продовольственных товаров сократился на 12,4%.

В импорте продовольственных товаров уменьшились закупки мяса и субпродуктов в 1,9 раза, фруктов — на 23,9%, алкогольной и безалкогольной продукции — на 23,9%, табака — на 22,1%, растительного масла — на 13,4%, рыбы — на 5,7%. При этом увеличился ввоз сахара на 44,7%, овощей — на 13,4%, молочных продуктов — на 10,7%, зерновых культур — на 1,9%.

Среди товаров химической промышленности увеличился импорт фармацевтической продукции на 21,2%, парфюмерно-косметических товаров — на 19,8%, полимеров и каучука — на 1,4%, мыла и синтетических моющих средств — на 1,3%, а ввоз продуктов органической и неорганической химии снизился на 5,1%.

В группе текстильных изделий и обуви выросли закупки хлопка на 25,8%, обуви — на 9,6%, трикотажной одежды — на 5,7%, химических нитей — на 1,6%. При этом стоимостной объем закупок трикотажного полотна в августе 2016 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года сократился на 26,3%, химических волокон —на 4,3%, текстильных материалов — на 2,9%, готовых текстильных изделий — на 1,6%, текстильной одежды — на 2,6%.

Импорт машиностроительной продукции увеличился за счет роста закупок летательных аппаратов в 6,6 раза, судов — в 2 раза, частей железнодорожных локомотивов — на 47,4%, механического оборудования — на 32,4%, средств наземного транспорта — на 32,3%, инструментов и аппаратов оптических — на 6,0%, вместе с тем ввоз электрооборудования снизился на 2,9%.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ направит 1 млрд рублей на новые импортозамещающие проекты. Министерство ведет активную работу по импортозамещению в промышленности. Подготовлены 20 отраслевых планов, в которые включены более 2000 наиболее приоритетных позиций. Особое внимание при реализации отраслевых планов уделяется критически важным отраслям. Реализация всех отраслевых планов импортозамещения потребует 2,5 трлн рублей.

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