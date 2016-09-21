Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. На рынке недвижимости Петербурга минувшим летом и в начале осени не было традиционного сезонного затишья. При этом вырос спрос на вторичное жилье и увеличилась доля ипотечных сделок. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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«Отмечен рост спроса на вторичное жильё и наличие положительной динамики во всех ценовых сегментах рынка недвижимости, в том числе на объекты недвижимого имущества стоимостью более 12 млн рублей», — заявляют в Ассоциации.

Серьезных ценовых изменений на рынке, в сравнении с началом летнего сезона 2016 года, не наблюдается. Риэлторы констатируют рост спроса со стороны так называемого «холодного рынка» и увеличение сделок по прямой продаже недвижимости.

В сегменте коммерческой недвижимости Петербурга растет спрос по аренде и покупке, на фоне некоторого дефицита предложений по продаже ликвидных объектов.

По мнению петербургских риэлторов, спрос на вторичное жилье растет из-за слишком высоких цен на новые квартиры.

«Чаще всего покупателей интересуют квартиры в ценовом диапазоне 3,5−4,5 млн рублей. Самое дешевое предложение сконцентрировано в старых панельных домах, здесь можно купить квартиру менее чем за 3 млн рублей, и такое жилье также пользуется стабильным спросом», — рассказала ранее изданию «Петербургский дневник» член Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анастасия Тузова.

По ее словам, рынок вторичной недвижимости Петербурга постепенно восстанавливается после падения 2015 года. «Если в прошлом году спрос упал примерно на 30% в результате снижения покупательской способности россиян, то в первом полугодии 2016 г. он восстановился примерно на 10%. <…> Можно ожидать, что во втором полугодии 2016 г. спрос на вторичную недвижимость продолжит восстанавливаться», — прогнозирует эксперт.

При этом выход на докризисный уровень цен, спроса и предложения специалисты ожидают только в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге и Ленобласти уменьшилось предложение жилья на первичном рынке. Продажи жилья минувшим летом стартовали на 41 объекте, строящемся на территории Петербурга и пригородной зоны Ленобласти, тогда как в прошлом году в этот же период на рынок вышло 66 объектов.