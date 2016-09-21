Астана, 21 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. ТОО «Шымкентпиво» Тохтара Тулешова, в котором работают 1100 человек, могут лишить лицензий, сообщил местный телеканал TVK.

fluper.ru Главный заговорщик — пивовар

Юрист Санжар Маматкаримов пояснил, что предприятие должно иностранному гражданину Агаджану Аванесову 4 млн долларов (259 млн рублей). Кредитор решил через суд приостановить лицензию ТОО «Шымкентпиво». Помимо долга Аванесову, товарищество также должно бюджету более 600 млн тенге налогов (около 115 млн рублей). По данным Маматкаримова, есть еще несколько частных кредиторов.

«Существует исполнительный лист, согласно которому есть очередность погашения задолженности. На данный момент ТОО «Шымкентпиво» погашает долги перед государством в виде налогов. Была больше 1 млрд тенге (около 191 млн рублей) задолженность. Сегодня часть оплачена, приблизительно еще 600 млн тенге долги. Есть также несколько крупных кредиторов помимо Аванесова», — рассказал Санжар Маматкаримов.

Сторона истца ход дела не комментирует. Пивзавод суд первой инстанции проиграл 27 июля, обжаловать решение не удалось. Сейчас руководство предприятия решает вопрос о подаче кассационной жалобы.

Если у предприятия отзовут лицензии, пивзавод будет вынужден остановить производство, и 1100 сотрудников останутся без работы.

После ареста в январе 2016 года владельца пивзавода — Тохтара Тулешова — появилась информация о долгах по зарплате. И хотя главный госинспектор по труду Южно-Казахстанской области Бастар Ескраев заявил, что долги были погашены, о неполученной зарплате объявили охранники завода. При этом нынешнее руководство предприятия утверждает, что не имеет отношения к охранной фирме. Тем не менее, пивзавод был арестован за долги. В апреле завод «Шымкентпиво» выставили на торги, первоначальная стартовая цена составила 28 миллиардов тенге (5,3 млрд рублей), но торги не состоялись.

Напомним, чимкентский бизнесмен был задержан в январе 2016 года в ходе шумной спецоперации спецназа в отеле «Риксос Хадиша Чимкент». Потом последовало затишье, и лишь спустя полгода, в июне Генеральная прокуратура сообщила, что Тулешову предъявлено обвинение в организации дестабилизации ситуации в стране и попытке государственного переворота, а также в хранении наркотиков, организации убийства, рейдерстве и других тяжких преступлениях. Комитет национальной безопасности Казахстана заявил, что с целью подготовки госпереворота Тулешов вступил в сговор с рядом высокопоставленных силовиков.

Отметим, что дело Тулешова стало одним из двух самых громких дел 2016 года. Фигурантом второго процесса выступает Сейтказы Матаев (председатель Союза журналистов Казахстана, вице-президент Конфедерации журналистских союзов стран СНГ и Прибалтики, президент общественного объединения «Национальный пресс-клуб». Матаева и его сына — генерального директора международного информационного агентства «КазТАГ» — судят по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов — ИА REGNUM ).

Оба этих дела политолог Данияр Ашимбаев считает политически невыгодными и проблемными для власти.

«Взять дело того же Тулешова. Если по этому делу был арестован сначала кто-то из генералов бывших, потом связи с оружием, с ОПГ и только потом взяли Тулешова в качестве одного из фигурантов (…). Может быть, даже это он, но такую фигуру не стоило выставлять в качестве главного злодея. Или по делу Матаева. Если бы сначала шел комплекс крупных госчиновников, потом назывались бы суммы, а потом по этому делу был бы привлечен Союз журналистов или КазТАГ, это политически сняло бы проблемы», — считает политолог.

Вкупе, по мнению Ашимбаева, дела Тулешова и Матаева — показатель общих проблем.

«Главный коррупционер у нас по-прежнему Сейтказы Матаев, на которого сейчас вешают всех собак. А главный заговорщик — президент «Шымкентпива». Фамилия неважна здесь. Если главный коррупционер — председатель Союза журналистов, а главный заговорщик — пивовар, то что-то в стране пошло не так», — обобщил политолог.