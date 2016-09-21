Новосибирск, 21 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть разошлись в своих оценках результатов прошедших выборов. Сегодня пресс-секретарь мэра Артем Роговский разослал представителям СМИ сообщение с комментарием Локтя по поводу высказываний главы региона. Владимир Городецкий после оглашения предварительных результатов выборов 19 сентября критически высказался о выборной кампании регионального отделения КПРФ.

pixabay.com Взаимная критика

«Позиции КПРФ упали на 10%. Внутри города Новосибирска, прежде всего. И по области. Причины разные. И это будет анализировать партия внутри себя. Думаю, когда выборная компания стоит на крике — «что-то плохо», — заявил Городецкий.

Анатолий Локоть посчитал, что таким образом губернатор Новосибирской области интерпретировал оценку, которую дали избиратели работе представителям КПРФ в исполнительной власти.

«Вообще рискованно вмешивать политические мотивы в хозяйственную деятельность, и вот почему. Есть очень большой риск впасть в опасное заблуждение и отойти от реалий состояния экономики и последствий принимаемых решений, в том числе и социальных. Особенно ярко это выражено в Новосибирской области», — заявил Локоть, отметив, что «победители не скрывают, что главным козырем их избирательной кампании была поддержка президента РФ» и тут же подчеркивает, что «тут победители, похоже, перегнули палку».

«Получив 2/3 мест в парламенте страны в период кризиса, они полностью взяли на себя ответственность за все предстоящие решения. Это определенный отход от той политики, что была в предыдущем созыве, когда парламентское большинство шло на то, чтобы поделить ответственность с оппозицией. Сегодня у оппозиции никакой ответственности нет. Государственной думе предстоит принимать очень непростые законы, идти на непопулярные меры. И вместо поддержки они будут слышать в свой адрес одну только критику, причем не только в парламенте, но и везде. Итоги этих выборов — удар по единству в обществе, по его консолидации», — подчеркнул глава Новосибирска, заявив, что «если объективно посмотреть на результаты выборов в Новосибирской области, то при 30-процентном участии избирателей в голосовании создана очень неустойчивая политическая конструкция».