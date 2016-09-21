Луганск, 21 сентября, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Плотницкий в видео обращении, опубликованном ГТРК ЛНР на портале Youtube 20 сентября, заявил о попытках государственного переворота в ЛНР и в Донецкой народной республике (ДНР).

ГТРК ЛНР на портале Youtube Игорь Плотницкий — Глава Луганской Народной Республики (ЛНР).

По его словам, ввод украинских войск планировался на фоне организации массовых выступлений. Была очередная попытка «создать прецедент якобы возмущения украинского народа, и под это все должна была зайти украинская армия», сказал Плотницкий.

Он пояснил, что власти республики «работали на опережение». Связавшись с главой ДНР Александром Захарченко Плотницкий убедился, что «у них тоже что-то примерное готовилось, поэтому они тоже сработали нормально».

«Мы все прекрасно знаем. Знаем и тех внутренних врагов, и наверняка тех, у кого есть покровители, возможно, даже и в Российской Федерации», — заявил Плотницкий. Он заключил, что попытки переворотов не увенчаются успехом — республики давным-давно состоялись.