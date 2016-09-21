Москва, 21 сентября, 2016, 06:02 — ИА Регнум. В целях исполнения положений «пакета Яровой» ФСБ вместе с Минкомсвязью и Минпромторгом заняты поиском технических решений, которые позволят дешифровать интернет-трафик российских пользователей в режиме реального времени, пишет 21 сентября газета «Коммерсантъ».

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«Хранить эксабайты шифрованного интернет-трафика не имеет смысла — в нём ничего не найдёшь. ФСБ выступает за то, чтобы расшифровывать весь трафик в режиме real-time и анализировать его по ключевым параметрам, условно говоря, по слову «бомба», — рассказал собеседник издания в администрации президента.

В то же время отмечается, что министерства настаивают на расшифровке трафика лишь по тем абонентам, которые привлекут внимание правоохранительных органов.

Согласно «пакету Яровой», владельцы интернет-площадок, позволяющих передавать электронные сообщения — такие как Google, «Яндекс», Whatsapp, Telegram, Facebook, «ВКонтакте» и другие — уже с 20 июля обязаны передавать ключи шифрования по требованию ФСБ.

«Иностранные компании этому требованию просто не подчинятся, а российские, может, и сдадут ключи после многочисленных требований. Но в интернете огромное количество сайтов, которые не являются организаторами распространения информации и используют защищённое https-соединение. Без расшифровки трафика не всегда можно понять, на какой сайт заходил пользователь, не говоря о том, что он там делал», — пояснил источник.

Сообщается, что в качестве одного из обсуждаемых вариантов дешифровки рассматривается установка на сетях операторов оборудования для MITM-атак (Man in the Middle). Для пользователя данное оборудование «притворяется» запрошенным сайтом, а для сайта — пользователем. С его помощью перехваченный от сервера трафик будет расшифровываться, а перед отправкой пользователю заново зашифовываться SSL-сертификатом, выданным российским удостоверяющим центром.

«Обсуждаемая схема, по мнению экспертов, в конечном итоге позволит не только предотвращать потенциальные угрозы, но и строить профили поведения пользователей в сети — вплоть до оценки их психологического состояния и вкусовых предпочтений», — отмечает издание.