Хельсинки, 21 сентября, 2016, 04:07 — ИА Регнум. Ювенальные органы Финляндии изъяли троих малолетних детей у гражданки России, передав их в приют. Об этом сообщил журналистам сообщил финский правозащитник Йохан Бекман, передаёт телеканал RT.

cont.ws Йохан Бекман — финский правозащитник

«Финские власти в очередной раз без суда и следствия и без объективных причин изъяли у русской матери Виктории Медведевой троих детей», — сообщил Бекман, уточнив, что основанием для этого послужило то, что «мама якобы их шлепнула».

Уточняется, что инцидент произошёл в городе Сейняйоки. По информации правозащитника, женщина из Петрозаводска временно работает в Финляндии. Её дети — пятилетний мальчик и две девочки пяти и десяти лет — имеют гражданство России.

Бекман отметил, что женщина просит помощи у российских властей, дипломатов и уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Генпрокуратура России обращалась к министру юстиции Финляндии, а также к министру юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии, выражая обеспокоенность в связи с участившимися случаями изъятия детей из семей российских граждан. Сообщалось, что за три года такой процедуре было подвергнуто 74 ребёнка в Финляндии и 55 — в Норвегии.

«По сообщениям средств массовой информации, причинами для таких радикальных действий официальных органов данных стран послужили надуманные обстоятельства ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей в отношении детей», — отмечали в российском ведомстве.

В текущем году уже имел место ряд новых аналогичных случаев произвола социальных служб Финляндии в отношении российских граждан.