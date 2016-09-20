Вашингтон, 21 сентября, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Вашингтон возлагает на Москву ответственность за обстрел гуманитарного конвоя ООН 19 сентября в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников США.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

По утверждению собеседников агентства, рядом с гуманитарной колонной ООН были замечены два бомбардировщика Су-24, которые, по их мнению, были российскими.

Отметим, что ранее в Минобороны России заявили, что ни российская, ни сирийская боевая авиация не наносили никаких авиаударов по гуманитарному конвою ООН.

Кроме того, в российском ведомстве сообщили, что, проанализировав видеозаписи с места событий, пришли к заключению об отсутствии признаков попадания боеприпасов в автомобильную колонну.

«Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса», — констатировал официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, из имеющихся видеозаписей следует, что груз, по-видимому, загорелся, причём «одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо».

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября пресс-секретарь генсека Организации Объединённых Наций Стефан Дуарич сообщил об обстреле гуманитарного конвоя ООН, доставлявшего помощь 78 тысячам сирийцев в труднодоступном городе Урм аль-Кубра.

Читайте также: Минобороны РФ: Ни Россия, ни Сирия не бомбили гумконвой ООН