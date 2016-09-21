Ереван, 21 сентября, 2016, 08:32 — ИА Регнум.



Photolure Репетиция парада, 16 сентября 2016 года

Сегодня, 21 сентября, в Ереване состоится военный парад посвященный 25-летию независимости Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 и 18 сентября состоялись репетиции парада, во время которых были продемонстрированы целый ряд ошеломляющих новинок, поступивших на вооружение армянской армии.

Главным событием стало то, что в репетиции приняли участие наиболее совершенные российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

Еще одной новинкой в армянской армии стал зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук».

Несмотря на многочисленные фотографии новинок армянской армии, пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в ответ на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о том, что ВС Армении приобрели оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер М», заявил: «Я не стану отвечать на этот вопрос, пусть интрига останется до официальных заявлений на военном параде 21 сентября. Так будет интереснее».

В параде также примут участие около 100 военнослужащих 102-й российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении.

Как ранее писало ИА REGNUM, цитируя армянские СМИ, перед министерством обороны Армении стоит задача продемонстрировать всю мощь ВС Армении. В параде примет участие около 10 тысяч военных, войсковые соединения которых начали подготовку к параду ещё месяц назад — в начале августа. Подразумевается, что если парад пройдет успешно, то он может сыграть роль сдерживающего фактора для врагов Армении. Все осознают, что после апрельской четырёхдневной войны этот парад имеет особое значение для Армении.

Президента Армении, как сообщает его пресс-служба, по случаю 25-летия независимости поздравительные послания послали президенты России Владимир Путин, США — Барак Обама, Франци — Франсуа Олланд, Нагорного Карабаха — Бако Саакян, Китая — Си Цзипинь, Германии — Йоахим Гаук, королева Великобритании Елизавета Вторая и другие.

В поздравительной телеграмме глава Российского государства подчеркнул, что отношения России и Армении, имеющие глубокие исторические корни, сегодня развиваются в духе стратегического партнёрства и обогащаются перспективными проектами в самых различных областях. Как отметил Путин, «этому во многом способствует тесное интеграционное взаимодействие наших государств в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ». Президент России выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса союзнических связей и конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, что, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов двух государств.

Армянские телеканалы будут вести прямую трансляцию военного парада, который начнётся в 10:00 мск. ИА REGNUM предлагает своим читателям также взглянуть на новинки армянской армии. Прямая трансляция 1in. am