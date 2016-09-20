Ереван, 21 сентября, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Армения в последние годы становится все более популярным туристическим направлением для иностранцев. Это обусловлено как уникальной природой, богатым культурным наследием, так и шагами, направленными на развитие туризма. Примечательно, что за последний год Армения оказалась на ведущих позициях сразу нескольких авторитетных рейтингов стран, которые предпочитают посещать туристы.

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ИА REGNUM поинтересовалось у начальника управления туризма Минэкономики Армении Мехака Апресяна, как он оценивает развитие сферы, популярность фестивального, агро‑ и экстремального туризма среди иностранцев. «Эти виды туризма довольно динамично развиваются в Армении. Они в некоторой степени даже превзошли наши ожидания. Сегодня у нас уже есть несколько успешных фестивалей, которые широко известны не только на внутреннем, но и на международном рынке. Именно для участия в этих фестивалях в Армению приезжает огромное количество туристов», — отметил Апресян.

Он подчеркнул, что в этом году ожидается много иностранных туристов на фестивале шашлыка, который пройдет 24-го сентября в Лорийской области Армении. Много гостей было на фестивале толмы (армянское национальное блюдо), который прошел 21 мая на территории мемориального комплекса «Мусалер», в Армавирской области.

«25-го сентября пройдут два важных мероприятия — в селе Хачик состоится фестиваль гаты, который также вызывает огромный интерес у людей, и в тот же день в армянском городе Дилижан будет проведен традиционный фестиваль ковров и прикладного искусства «Культурное возрождение». А уже 1-го октября состоится популярный, традиционный фестиваль вина в селе Арени, в котором примет участие много иностранных гостей. Этот фестиваль также посетит генеральный секретарь и многие аффилированные члены Всемирной организации туризма (UNWTO)», — добавил Апресян.

Он также отметил, что 1−4 октября в Армении состоится годовая конференция аффилированных членов Всемирной организации туризма ООН. «Зная о фестивале вина, они выбрали именно эти дни для проведения конференции в Армении, чтобы принять участие в мероприятии «, — добавил Апресян.

Отвечая на вопрос, планируются ли в Армении новые фестивали, Апресян подчеркнул, что они уже получили много интересных предложений по этому поводу. «Особую важность имеет проведение различных фестивалей в приграничном селе Хачик. Это позволяет экономически укрепить общину. Кроме того, планируется провести другой интересный фестиваль в одном из приграничных сел Ноемберяна под названием «Азар тарва гюха медж» (Тысячелетнее село). Надеемся, что нам удастся воплотить эти идеи в жизнь», — подчеркнул Апресян.

Говоря о развитии в Армении агротуризма и экстремального туризма, представитель Минэкономики отметил, что проведение фестивалей помогает также развивать данные направления. «Действительно, агротуризм в Армении развивается. Уже расширяется сеть гостевых домов, которые игра ют ключевую роль в развитии туризма в сельских общинах. Именно туристы могут общаться непосредственно с армянскими семьями и культурой страны, испробовать национальную кухню и принять участие в сельскохозяйственных работах», — добавил Апресян.

Он подчеркнул, что в сфере экстремального туризма в Армении также заметен прогресс. По словам Апресяна, есть множество организаций занимающихся организаций пеших, горных походов, полетов на парапланах и т.д. «Все эти виды туризма также динамично развиваются в стране, что крайне отрадно», — отметил Апресян.

По данным Минэкономики Армении, за первое полугодие 2016 года Армению посетило 501 тыс. туристов, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как отметил Апресян, за первое полугодие 2016 года на 20,8% вырос показатель внутреннего туризма, что, по его словам, обусловлено повышением информированности населения о курортах и Домах отдыха в Армении. «В течение довольно длительного времени мы проводили работы в данном направлении. Несмотря на то, что внутренний туризм в Армении всегда был популярен, но таких темпов роста не было. Этому также способствовало предоставление услуг в рамках соцпакета для госслужащих», — добавил Апресян.