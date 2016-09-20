Москва, 20 сентября, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение Государственной думы России законопроект о разовой единовременной выплате российским пенсионерам взамен индексации за 2016 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Старость

Согласно этому законопроекту, единовременную выплату всем российским пенсионерам произведут в январе будущего года. Выплата составит пять тысяч рублей. Выплату получат те граждане, которые, по состоянию на 31 декабря 2016 года, уже успели оформить пенсию и получить её хотя бы один раз. С единовременной выплаты государство не будет удерживать никаких налогов и сборов.

Из федерального бюджета на эту выплату будет выделено 221,7 млрд рублей. Общее число граждан, которые получат единовременную выплату — 43 млн человек. При этом выплату не получат те российские пенсионеры, которые проживают за границей, а таких около 300 тысяч человек.

Правительство обещает, что со следующего года будет возвращен привычный порядок индексации пенсий на уровень установленной правительством инфляции.