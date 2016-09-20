Астана, 20 сентября, 2016, 21:20 — ИА Регнум. С начала 2016 года в Казахстан прибыло около 13 тысяч трудовых мигрантов из стран — членов Евразийского экономического союза. Из них 9388 человек — граждане России, 1658 — Армении, 1496 — Киргизии и 394 — Белоруссии. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила вице-министр здравоохранения и социального развития Казахстана Светлана Жакупова на третьей встрече высших должностных лиц Алматинского процесса по защите беженцев и международной миграции.

При этом, по данным Жакуповой, в 2015 году из России в Казахстан в поисках заработка прибыли 12 529 человек, из Армении — 2074, из Киргизии — 1138 и из Белоруссии — 608 граждан.

В 2016 году увеличился наплыв в Казахстан гастарбайтеров из Китая. По данным казахстанского Министерства здравоохранения и социального развития, за 8 месяцев 2016 года в страну приехал 11 641 китайский гражданин. То есть, по сути, из Китая приехало почти столько же трудовых мигрантов, сколько из всего ЕАЭС в целом.

Также в Казахстан едут граждане Турции (прибыло 3558 мигрантов), Узбекистана (3285), Великобритании (1505) и Индии (1334).

Следует также отметить, что, по данным министерства, в 2016 году 210 тысяч иностранцев получили разрешения от органов внутренних дел на работу в домашних хозяйствах Казахстана. В 2015 году количество таких работников составляло 141 тысячу человек.

Напомним, Алматинский процесс по защите беженцев и международной миграции — это региональный консультативно-совещательный орган, созданный для защиты беженцев и мигрантов в Центральной Азии по инициативе правительства Республики Казахстан, управления Верховного комиссара ООН, Международной организации по миграции. Алматинский процесс был задуман в 2010 году и введен в действие в 2013 году. Членами этого консультативно-совещательного органа являются Казахстан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан, Афганистан, Азербайджан и Турция. Иран, Пакистан имеют статус наблюдателей.

Отметим также, что ранее сообщалось о росте числа выезжающих из Казахстана. За первое полугодие 2016 года количество граждан, выезжающих из страны на постоянное место жительства (ПМЖ), выросло почти на 17%. При этом число прибывающих в Казахстан на ПМЖ сократилось на 24%. Кроме того, как сообщал Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, из стран СНГ в республику прибыли 73,5% мигрантов, а выбыли в страны СНГ — 88,1%.