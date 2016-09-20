Астана, 20 сентября, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Компания TNS Infratest обнародовала результаты исследования Connected Consumer Survey 2016, проведенного по заказу американской транснациональной корпорации Google. В рамках исследования были опрошены свыше 60 тысяч респондентов в 61 стране мира, в том числе и в Казахстане. Опрос проводился в формате телефонного и персонального интервью с января по март 2016 года. В выборку попали 1000 респондентов в возрасте старше 16 лет.

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Согласно результатам исследования, Казахстан лидирует на постсоветском пространстве по количеству пользователей смартфонов — 65% населения. При этом отмечается, доля пользователей смартфонов среди молодежи (до 25 лет) составляет 91%, среди людей старше 35 лет — 85%. В среднем, на одного жителя республики приходятся 2,1 подключенных к Интернету устройства. 77% казахстанцев пользуется Интернетом для личных целей.

Казахстанцы используют свои смартфоны также для просмотра онлайн-видео — 47%, пользования социальными сетями — 46% и поиска информации — 41%.

Интересны и другие результаты исследования. В частности, выяснилось, что ежедневно выходят в Интернет 66% людей старше 55 лет.

В целом же 86% интернет-пользователей в Казахстане находятся онлайн ежедневно. Среди участников исследования в возрасте до 25 лет ежедневно пользуется Интернетом 93%, в возрасте 25−34 лет — 94%.

При этом отмечается, что 76% респондентов при поиске информации в первую очередь обращаются к Интернету. А 82% телезрителей пользуются смартфонами во время ТВ-просмотра. Следует также отметить, что среди респондентов в возрасте до 35 лет 88% чаще используют для своих нужд смартфон и только 57% — компьютер.

Напомним, согласно исследованию тарифов на мобильный интернет в странах, входящих в ТОП-50 мира по размеру ВВП, опубликованному в начале марта агентством Content Review, Казахстан занял 9 место (по стоимости мобильного интернета).

В 2015 году количество интернет-пользователей в Казахстане превысило 12 млн человек. Согласно отчету Всемирного экономического форума «Global Information Technology Report 2015», Казахстан по индексу сетевой готовности занимает 40 место в мире. Для сравнения, Россия занимает в этом рейтинге 41 место, Украина — 71, Киргизия — 98. При этом Казахстан также находится на 17-м месте по стоимости сотовой связи, по Интернету — на 8-м месте.

Количество абонентов сотовой связи в республике в 2015 году составило 31,4 миллиона номеров. Согласно рейтингу «Измерение информационного общества», составляемому Международным союзом электросвязи, Казахстан по итогам 2015 года занял 58 место в мире, поднявшись на 4 позиции по сравнению с 2014 годом. Показатель фиксированной телефонной связи в стране составляет 26,12% на 100 жителей, а показатель обеспечения мобильной связью на 100 жителей равен 168,62. При этом доля домохозяйств, имеющих компьютер, равна 64,72%, а доля домохозяйств, имеющих доступ в Интернет — 58,80%.

Напомним также, что в начале августа в Министерстве финансов Казахстана сообщили, что намерены обложить налогом американские корпорации Google и Microsoft.

«В России этот вопрос практически решен. Мы сейчас смотрим, анализируем, потом где-то в сентябре проведем круглый стол с участием представителей этих компаний, пообсуждаем, как это нужно сделать. Но в любом случае они должны платить, потому что объем торговых операций, которые осуществляются через эти две платформы, большой, десятки миллионов долларов проходят там. Мы как граждане должны получать долю в бюджет», — заявил тогда председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов республики Даулет Ергожин.