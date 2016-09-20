Москва, 20 сентября, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Позиция спикера Госдумы VI созыва Сергея Нарышкина, который считает возможным отказаться от плоской шкалы налогообложения, полностью соответствует предложениям «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов, напомнив, что депутаты фракции неоднократно вносили соответсвующие законопроекты в Госдуму.

kremlin.ru Сергей Миронов

«Мы работаем над этим вопросом давно, и наши расчеты показывают, что введение прогрессивной шкалы налогообложения пополнит бюджет сразу на 1 трлн рублей», — отметил парламентарий. Причем, по подсчетам депутатов, мера коснется только 0,5 млн граждан, имеющих доход свыше 1 млн рублей в месяц. «Средний класс, как опасаются наши оппоненты, это не «убьет», — сказал Миронов.

Спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин считает возможным введение разных уровней налогообложения для различных категорий граждан в зависимости от дохода. «Это мое личное мнение, я думаю, можно думать уже о введении разных уровней налогообложения для различных категорий граждан в зависимости от дохода», — сказал он.