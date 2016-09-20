Минск, 20 сентября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Трансляция российских телеканалов в общественных местах Белоруссии запрещена. Об этом 20 сентября проинформировало издание «Наша нива» со ссылкой на документы белорусских министерств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нас выбирают (фрагмент)

Поводом для публикации стала жалоба «журналиста» Глеба Лободенко на действия сотрудников АЗС United Company, которые отказались переключить канал «Россия 24». После этого неравнодушный гражданин составил жалобы и сигнализировал в министерство информации и министерство связи, а также главному идеологу Столбцовского райисполкома. Заведующая сектором телевидения и радиовещания Мининформации Надежда Бельская направила обращение Лободенко в МВД. Милиционеры провели проверку, установили нарушение законодательства о СМИ директором АЗС и направили дело в суд.

«Из пояснений, данных в Министерстве информации следует, что распространять электронные средства массовой информации имеет право лишь тот, кто был внесен в специальный реестр Мининформации, а затем заключил договор на вещание с конкретным каналом. АЗС в реестр не внесена. Это значит, что там нельзя показывать не только «Россию 24», а практически любой канал», — сказано в публикации. — Практически любой, так как в общественном месте, по закону, можно транслировать только девять каналов из так называемого «социального пакета», среди которых «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 5». То есть на любой АЗС, в любом кафе имеют право включить для клиентов только один из разрешенных девяти каналов».

Инициатор очередного русофобского скандала не скрывает своего удовлетворения. По его словам, директора АЗС Виталия Кулака будут привлекать к административной ответственности ещё и за использование русского языка.

«Мы получили хороший инструмент для борьбы со всеми каналами, кроме девяти, включенных в список для распространения, — заявил Лободенко. — Теперь уже директору АЗС Кулаку грозят два суда. Первый — за трансляцию канала, а второй — за ответ на моё белорусскоязычное обращение в книге жалоб по-русски. Три года назад я уже выиграл первый в Беларуси суд «за белорусский язык» — у ЖЭСа, где так же ответили по-русски».

Как сообщало ИА REGNUM, после президентской кампании 2006 года власти Белоруссии добились значительных успехов в привлечении на свою сторону русофобов из среды прозападной оппозиции и создании «конструктивной оппозиции». Чиновничья «идеологическая вертикаль» открыто заимствовала наработки националистических идей и символов, внедряя их в процессе реализации санкционированной политики «белорусизации».