Москва, 22 сентября, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Особый, женский взгляд на Северную столицу представят зрителям семь создателей киноальманаха «Петербург. Только по любви». Мелодрама из нескольких новелл, снятых в Санкт-Петербурге, сегодня выходит в российский прокат. Над киноальманахом трудились: Оксана Бычкова, Аксинья Гог, Наталья Кудряшова, Рената Литвинова, Наталья Назарова, Анна Пармас и Авдотья Смирнова.

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви ». реж Аксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова, Наталья Кудряшова, Анна Пармас, Авдотья Смирнова, Рената Литвинова. .2016. Россия Один шаг

Чисто женский режиссёрский состав в фильме не случаен. Как объясняет продюсер картины Наталья Дрозд, идея женского альманаха была продумана заранее, и на роль режиссёров мужчин не приглашали.

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви ». реж Аксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова, Наталья Кудряшова, Анна Пармас, Авдотья Смирнова, Рената Литвинова. .2016. Россия В постели

«Инициаторами этого проекта были женщины-продюсеры — я и моя коллега Наталья Смирнова. Мы хорошо понимали, что последние несколько лет в России, да и вообще во всём мире женское кино выстрелило. Снимается всё больше и больше прекрасных фильмов, поэтому мы решили, что будет очень любопытно сделать этот альманах женскими руками и посмотреть, как женщины видят этот город и какие истории они расскажут», — комментирует Наталья Дрозд корреспонденту ИА REGNUM.

Форма киноальманаха для современного кинематографа не в новинку, тем более, если объединяющей темой становится место. Знаменитая классика жанра «Париж, я люблю тебя» в своё время получила множество продолжений — «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Москва, я люблю тебя!» и даже «Гавана, я люблю тебя».

«Фильмов, которые посвящены одному городу, сегодня достаточно много. Эта идея оправдала себя. И поскольку мы живём в Петербурге, работаем в Петербурге и любим этот город, то было очевидно, что что-то подобное про Петербург обязательно нужно сделать», — рассказывает Наталья Дрозд.

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви ». реж Аксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова, Наталья Кудряшова, Анна Пармас, Авдотья Смирнова, Рената Литвинова. .2016. Россия У воды. Полина Кутепова

Под знаменем любви к городу объединилось семь совершенно разных историй — о любви, одиночестве, повседневных проблемах и самом настоящем чуде. Одной из главных целей фильма было показать живой Петербург, а не город из путеводителей.

Некоторые из историй альманаха имеют документальную основу. В новеллах Авдотьи Смирновой и Анны Пармас задействован личный биографический материал, немало «подсмотренного» в историях, поставленных Натальей Назаровой, Натальей Кудряшовой и Оксаной Бычковой. И только новеллы Аксиньи Гог и, в особенности, Ренаты Литвиновой в значительной степени апеллируют к жанру сказки-фантазии.

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«Петербург. Только по любви» уже получил признание критиков кино и нашёл своего зрителя. В июне 2016 года картина была фильмом открытия XXVII Фестиваля «Кинотавр» в Сочи, а также показана в программе «Кино России» на 14-ом Международном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».

«Зрители прекрасно принимают фильм, оценка каждый раз очень высокая. Например, недавно мы были на фестивале «Край света» на Сахалине, и там фильм получил приз зрительских симпатий. Зрители воспринимают кино очень тепло, и это не может не радовать», — комментирует Наталья Дрозд.

В картине приняли участие звёзды отечественного кино Михаил Боярский, Анна Уколова, Надежда Маркина, Рената Литвинова, Анна Михалкова, Полина Кутепова, Светлана Камынина, Александр Паль и другие.

Московская премьера фильма состоялась 13 сентября в кинотеатре «Каро Октябрь».