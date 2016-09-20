Санкт-Петербург, 20 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Прилегающую к строящемуся в Петербурге стадиону территорию осветили по постоянной схеме с использованием 30-метровых мачт. Освещение распространяется на зону контроля доступа вокруг стадиона, возведение которого должно быть завершено к концу года, сообщили сегодня, 20 сентября, в городском комитете по строительству.

gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

Высотные мачты, которые добавлены к обычным опорам освещения, помогут значительно увеличить площадь освещаемого пространства. «Использование высокомачтовых опор освещения (ВМО) позволяет за счет их конструкции заменить до нескольких десятков обычных опор», — пояснили в строительном ведомстве Смольного.

Генеральный подрядчик стройки — «Метрострой» — уже подключил 14 ВМО, обеспечивающих освещение всей зоны контроля доступа, а также 40 опор освещения, расположенных на холме стадиона.

Кроме того, для подсветки чаши стадиона установлены более 70 светильников.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый стадион на Крестовском острове Петербурга, имеющий неофициальное название «Зенит-Арена», должен быть сдан до конца декабря 2016 года. На стадионе в 2017 году пройдут матчи футбольного Кубка конфедераций, а в 2018 году состоится несколько матчей Чемпионата мира по футболу, включая один из полуфиналов.