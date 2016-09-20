Москва, 20 сентября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Количество угонов автотранспорта в последние годы снизилось: за шесть месяцев 2016 года в России зарегистрировано 11,6 тысячи угонов транспортных средств, что на 17,3% ниже аналогичного показателя годом ранее, следует из данных МВД. Частота угонов автомобилей в России за год с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года тоже снизилась, но поменялись лидеры, подсчитали в компании «АльфаСтрахование».

lada.ru

Лидерами с наибольшей частотой угонов оказались: Санкт-Петербург (0,27%), Кемерово (0,24%) и Москва (0,22%), Мурманск — 0,22%, Новосибирск — 0,20%, Владивосток и Оренбург — по 0,19%, Новгород — 0,18%, Самара — 0,11% и Белгород — 0,07%. Годом ранее риску угона больше всего подвергались автомобили во Владивостоке, Москве и Хабаровске.

Среди марок самой угоняемой в России уже на протяжении нескольких лет остается Lada. В первом полугодии 2016 года более почти 4,5 тысячи владельцев Lada лишились своих автомобилей. Самыми угоняемыми стали Lada 2106 и 2107, Samara и Priora. То, что Lada является самой угоняемой маркой объясняется тем, что продукция компании «АвтоВАЗ» составляет основную часть российского автопарка. Среди иномарок лидерами по количеству угонов стали Toyota (2,2 тысячи штук), Hyundai (почти 1000 машин), Kia (около 900), Nissan (730), Mazda (627), Renault и Ford (по 600), Mitsubishi (чуть более 500) и Honda (412), следует из данных сайта ugona.net.

Что касается моделей, самыми популярными являются Hyundai Solaris (726 угнанных автомобилей) и Kia Rio (552). Эти две модели являются лидерами рынка, что, вероятно, стало причиной частых угонов, а также эти модели нередко используются для последующей продажи запчастей, передает «Экономика сегодня».

Среди самых угоняемых моделей также автомобили Ford Focus, Toyota Camry, Corolla и Land Cruiser, Renault Logan, Mazda3, Toyota RAV4, Mazda6, Renault Duster, Daewoo Nexia, Mitsubishi Lancer, Mazda CX-5 и Nissan Teana. В премиальном сегменте по количеству угонов лидируют Land Rover Discovery, Infiniti FX и BMW X5.

Чтобы снизить риск угона необходимо устанавливать более надежную защиту на автомобиль, а также не оставлять автомобили на открытых площадках на длительное время.