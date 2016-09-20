Анкара, 20 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится в Турции под наблюдением медиков, его состояние удовлетворительное, заявил руководитель аппарата главы киргизского государства Фарид Ниязов, передает 20 сентября радиостанция «Говорит Москва».

president.kg Алмазбек Атамбаев

Ниязов отметил, что не дает комментариев относительно местонахождения Атамбаева. Ранее агентство Anadolu сообщило, что глава Киргизии находится в отеле турецкого города Измир, за его состоянием наблюдают врачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Алмазбек Атамбаев вылетел в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН. Находясь в Стамбуле в ожидании рейса до США, глава Киргизии пожаловался на плохое самочувствие и боли в груди и был госпитализирован.