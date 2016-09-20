Вашингтон, 20 сентября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Звездный союз Брэда Питта и Анджелины Джоли близок к распаду. Знаменитые актеры подают на развод вскоре после второй годовщины официального заключения брака, сообщает издание Inquisitr.

publicdomainpictures.net Анджелина Джоли и Брэд Питт

Слухи о возможном разрыва Питта и Джоли появились несколько месяцев назад. Судя по всему, виновницей расставания голливудской пары стала французская актриса Марион Котийяр, с которой Питт снимался в фильме «Союзники».

Как отмечает издание, Анджелина Джоли сильно переживает. Из-за приступов ревности она почти отказалась от еды. Находясь дома, актриса постоянно курит и пьет вино.

Напомним, свадьба Джоли и Питта состоялась 23 августа 2014 года, хотя пара вместе гораздо раньше, с 2005 года. За этот период в семье актеров появились шестеро детей: трое родных и трое приемных.