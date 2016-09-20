Москва, 20 сентября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В Москве коммунальщики начали включать отопление на городских объектах. Как заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, всех потребителей столицы подключат к теплу в течение пяти дней, работы будут вестись постепенно.

Mila888 Батарея отопления

«Сегодня по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мною подписано распоряжение о начале пуска тепла», — заявил чиновник.

В первую очередь тепло подают на соцобъектах.

Бирюков также сообщил, что отопление включается тогда, когда среднесуточная температура воздуха не превышает плюс восемь градусов в течение пяти дней.

Ранее синоптики сообщили, что в столичном регионе не будет «бабьего лета».

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Напомним, пресс-служба ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) сообщила, что к работе в осенне-зимнем периоде готовы 15,5 тысяч километров тепловых сетей.