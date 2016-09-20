Воронеж, 20 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Около 2,4 млрд рублей планируется вложить в газификацию Воронежской области до 2020 года. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, заявил на совещании в облправительстве 19 сентября генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» и ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» Константин Зубарев.

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Он отметил, что долгосрочная инвестиционная программа до 2020 года на данный момент находится на согласовании в компании «Газпром». При этом, подчеркнул Зубарев, по платежной дисциплине регион находится в числе лучших в России.

Глава департамента строительной политики области Олег Гречишников отметил, что с 2009 по 2015 год в Воронежской области за счет всех источников финансирования было построено более 6600 км газораспределительных сетей. Газ пришел в 152 тыс. квартир и домовладений, уровень газификации региона вырос на 14%, в сельской местности — почти на 25%.

В 2009—2015 годах по программе «Газпрома» было газифицировано 195 населенных пунктов и построено 40 межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 1000 км. Уровень газификации в области на 1 января 2016 года составил 87,5%, в том числе в сельской местности почти 74%.

В 2016 году в стадии проектирования и строительства находится около 154 км газопроводов всех видов давления, в том числе 67 км за счет средств областного бюджета. Планируется газифицировать более 8 тысяч квартир и домовладений, а прогнозируемый уровень газификации области на 1 января 2017 года должен составить 87,7%.

В 2016 году ПАО «Газпром» запланировано строительство шести межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 40 км в Аннинском, Кантемировском, Павловском, Петропавловском, Семилукском и Новоусманском муниципальных районах. Это позволит газифицировать порядка 320 домовладений.