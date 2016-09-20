Вашингтон, 20 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Специалисты американского космического агентства не собираются включать в зодиакальный круг новое, тринадцатое созвездие, и вносить изменения в даты знаков Зодиака, сообщает gizmodo.com.

Созвездие Змееносец из Атласа Uranographia Яна Гевелия. 1690

Ранее в ряде изданий вышли публикации о намерении NASA включить в перечень зодиакальных созвездий Змееносца. Это привело бы к смещению периодов, определяющих принадлежность человека к тому или иному знаку Зодиака.

Поводом для беспокойства изданий, среди которых были и женские журналы, стала статья образовательного проекта NASA Space Place. Речь в ней шла о неточности современных гороскопов, которые основаны на зодиакальном круге, предложенном еще в Древнем Вавилоне 3 тысячелетия назад.

Вавилоняне исключили из Зодиака созвездие Змееносца, так как его учет был неудобен для их 12-месячного годового цикла. Кроме того, за тысячи лет положение оси Земли относительно созвездий также поменялось. Таким образом люди, считающие себя по гороскопу Львами, на самом деле родились под знаком Рака, и так далее.

Сведения о якобы предложенной НАСА реформе Зодиака стали распространяться по СМИ, что вынудило представителей агентства выступить с опровержением. Пресс-секретарь агентства Дуэйн Браун заявил, что в НАСА не собирались ничего менять в знаках Зодиака.

Более того, отметил он, замысел статьи состоял в объяснении того, что астрология — не наука, а древний пережиток, не имеющая с астрономией ничего общего. Следовательно, люди, пользующиеся гороскопами, могут остаться спокойны — Раки остаются Раками, а Львы — Львами.