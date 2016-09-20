Париж, 20 сентября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Правила, которые теперь будут определять обладателя футбольной награды «Золотой мяч», учреждённой в 1956 году как приз лучшему европейскому футболисту года, изменились. Теперь награда будет вручаться только на основании мнений спортивных журналистов, пишет французский журнал France Football — учредитель «Золотого мяча».

fifa.com «Золотой мяч»

«Победитель будет избираться, как и прежде, группой журналистов со всего мира. Произошло возвращение к одной выборной коллегии, но с новыми нюансами», — сообщает издание

Во-первых, голосование по определению призёра будет проходить по списку из 30 игроков (в предыдущие годы их было 23). Во-вторых, отменяется промежуточный этап по объявлению тройки «вышедших в финал».

Уточняется, что полный рейтинг и вышедший в топ игрок будут обнародованы до конца календарного года.

Напомним, «Золотой мяч» учреждён журналом France Football в 1956 году. Международная федерация футбола (ФИФА) и France Football в 2010 году заявили, что награда «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» будут объединены. По итогам 2015 года «Золотой мяч» получил аргентинец Леонель Месси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года известный болгарский футболист Христо Стоичков заявил, что, несмотря на явные успехи прочих футболистов, «Золотой мяч» выиграет португальский футболист Криштиану Роналду — за счёт своих внешних данных.