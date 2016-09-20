Москва, 20 сентября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Московском регионе бабьего лета не будет — жителей Москвы и области ожидают лишь несколько солнечных дней в начале октября, сообщают"Вести»,

Дарья Антонова ИА REGNUM Теплая осень в Москве

По данным Гидрометцентра РФ, в конце сентября ожидается изменчивая погода, температура воздуха будет держаться на уровне 10−15 градусов выше нуля. В начале октября синоптики не исключают несколько теплых дней.

В ближайшие дни прохладу в регионе удержит высотный циклон, температура воздуха уже отстает от нормы на 1−2 градуса.