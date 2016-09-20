«Бабьего лета» в Москве и области не будет
Москва, 20 сентября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Московском регионе бабьего лета не будет — жителей Москвы и области ожидают лишь несколько солнечных дней в начале октября, сообщают"Вести»,
Дарья Антонова ИА REGNUM
Теплая осень в Москве
По данным Гидрометцентра РФ, в конце сентября ожидается изменчивая погода, температура воздуха будет держаться на уровне 10−15 градусов выше нуля. В начале октября синоптики не исключают несколько теплых дней.
В ближайшие дни прохладу в регионе удержит высотный циклон, температура воздуха уже отстает от нормы на 1−2 градуса.