Брянск, 20 сентября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В Брянске задержана украинская преподавательница, попытавшаяся вывезти из России 60 тысяч долларов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центрального таможенного управления. Она спрятала деньги в постельном белье, однако тайник был обнаружен сотрудниками таможни.

pixabay.com Контрабанда

Женщина ехала в поезде «Москва — Киев». Она не задекларировала деньги, видимо, подумав, что их никто не заметит. В итоге, в чемодане таможенники все-таки нашли шесть упаковок валюты. Сумма на 50 тысяч долларов превысила разрешенное для вывоза количество денег.

«В ее действиях усматривается состав преступления по пункту «а» части 2 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере). В связи с чем, по данному факту контрабанды отделом дознания Брянской таможни возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2016 года брянские таможенники нашли в багаже другого украинца диски колес от военного самолета МИГ-29. Он ехал из Москвы во Львов. В отношении контрабандиста было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу предметов военной техники).