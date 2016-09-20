Санкт-Петербург, 20 сентября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Петербуржцы вновь выразили своё отношение к незаконному появлению памятной доски союзнику Гитлера, финскому барону Маннергейму на Захарьевской улице города.

Доска Маннергейму, 20.09.2016

Как передает корреспондент ИА REGNUM, доску облили неким химическим составом, скорее всего, кислотой. Следы воздействия этого вещества хорошо видны на поверхности доски. Когда произошел инцидент, и кто стал его инициатором, пока неизвестно.

Напомним, в предыдущий раз доску заливали красной краской 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда. После этого двое привезенных неизвестным лицом к доске гастарбайтеров отмывали ее моющими средствами.

Кроме того, впервые с начала августа корреспондент агентства сегодня не обнаружил у доски ни одного частного охранника в униформе, которые ранее постоянно дежурили у дома 22, на стене которого закреплена доска.

По данным ИА REGNUM, договор об охране доски, заключенный с одним из ЧОП, входящих в Ассоциацию охранных агентств «Защита», истекает в конце сентября. Он может быть продлен, как это уже произошло в конце августа. Кто является заказчиком охраны, тщательно скрывается. По словам рядовых охранников, за этим стоят «большие люди».

Напомним, 27 сентября в Смольнинском суде продолжится процесс по иску петербуржца к Смольному и его комитету по культуре с требованием демонтажа незаконного объекта, каковым является доска нацистскому пособнику Маннергейму.