Екатеринбург, 20 сентября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. На Урале в день выборов, 18 сентября, граждане активно портили бюллетени. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В Свердловской области на выборах в региональное Законодательное собрание из 1 млн 409 тыс. 683 бюллетеней со списком партий было признано недействительными 43 тыс. 725. Это 3,1% от общего количества выданных.

На выборах депутатов Тюменской областной думы удельный вес испорченных бюллетеней оказался ниже — 1,76%. В Оренбургской области на выборах депутатов Законодательного собрания — 2,8%. А вот в Пермском крае и в Югре процент испорченных бюллетеней зашкаливал. На выборах в пермское региональное Заксобрание он достиг 4,5%, а по выборам в окружную думу ХМАО-Югры — 4,9%.

Отметим, эти цифры отражают соотношение количества недействительных бюллетеней и тех бюллетеней, которые были выданы избирателям. Подсчёт вёлся по результатам выборов депутатов региональных парламентов по партийным спискам. При этом в избиркоме Оренбуржья называют цифру гораздо ниже — чуть более 1%.

Среди тех, кто испортил бюллетени, были граждане, которые сделали это случайно. Но большинство просто не нашло для себя достойные партии, а некоторые и вовсе таким образом выразили свой протест.

«В Заксобрание и Госдуму я проголосовала за определённую партию. А одномандатников выбрать не смогла. Испортила бюллетени», — призналась одна из свердловчанок.

Нашлись и те, которые не знали, за кого голосовать, но порчу бюллетеней посчитали контрпродуктивной. По их признаниям, они проголосовали методом тыка — куда укажет их палец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы проходили 18 сентября. Во всех регионах победу одержали единороссы.