Краснодар, 20 сентября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Представлять город-курорт Сочи, который в 2018 году примет матчи чемпионата мира по футболу, на мировом первенстве будет теннисистка Елена Веснина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 20 сентября, спортсменка стала первым послом Сочи как города-организатора ЧМ-2018.

usopen.org Елена Веснина

Как пояснили организаторы, звания посла могут быть удостоены известные люди, заслуженные представители своей профессии. Они должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, нести позитивные ценности, продвигать спорт и здоровый образ жизни, Россию и города-организатора ЧМ-2018, участвовать в официальных мероприятиях.

Напомним, Елена Веснина — уроженка Сочи, здесь она делала первые шаги в своей спортивной карьере. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года Веснина в паре с Екатериной Макаровой завоевала золотые медали. Кроме того, спортсменка является победительницей двух турниров Большого шлема в парном разряде (Rolland Garros-2013, US Open-2014) и одного турнира в миксте (Australian Open-2016).

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Волонтерский центр Сочи успешно сертифицирован к ЧМ-2018Добавим, что 17 сентября в Сочи на площади напротив Морского порта были запущены часы обратного отсчета чемпионата мира по футболу. Раньше на этом месте стояли часы, отсчитывающие тысячу дней до начала Олимпиады. Цифровые часы с календарем и циферблатом оформлены в виде судейской таблички.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальному расписанию игр чемпионата мира, в городе-курорте поединки группового этапа пройдут 15, 18, 23 и 26 июня. На главной спортивной арене Сочи встретятся команды групп B, G, F и С. Кроме того, обновленный стадион «Фишт» примет 1/8 финала. Игра состоится 30 июня. А 7 июля выявят одного из победителей ¼ финала.