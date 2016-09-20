Осло, 20 сентября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Норвегия, крупнейший в Европе нефтедобытчик, стала производить меньше жидких углеводородов. Сегодня, 20 августа, стало известно, что объемы добычи нефти на норвежских месторождениях сократились на 9,5% по сравнению с июлем текущего года. Таким образом, производство жидких углеводородов составило 1,929 млн баррелей в день. Об этом стало известно из доклада Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

thebarentsobserver.com Нефтедобыча в Норвегии

Как говорится в докладе, объем производства жидких углеводородов в стране в августе оказался меньше, чем в июле 2016 года. Напомним, что в июле добыча жидких углеводородов в Норвегии, по окончательным данным, составила 2,131 млн баррелей в день. Однако добыча сократилась не в таких объемах, как ожидалось. Средний дневной объем производства нефти в августе составил 1,558 млн баррелей в сутки, что на 9% выше, чем прогнозировала NPD. Такой же показатель был зафиксирован и в августе прошлого года.

Что касается широких фракций легких углеводородов, то их объемы производства составили 337 тыс. баррелей, а конденсатов — 33 тыс. баррелей. NPD связывает падение производства (хоть и не такое значительное, как прогнозировалось) с закрытием завода Karsto на техническое обслуживание. Также в конце месяца добыча на месторождении Goliat, которое находится на норвежской части Баренцева моря, была остановлена.

Вообще Норвегия является крайне ценным поставщиком нефти и газа в Европу. Например, эта скандинавская страна покрывает более 20% всех газовых потребностей ЕС. Для Норвегии нефтегазовый сектор играет огромную экономическую роль. Согласно информации Еврокомиссии, на этот сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. Большая часть экспорта норвежских углеводородов идет в страны ЕС.

На мировом нефтяном рынке доля Норвегии составляет около двух процентов. И по данным ОПЕК, и по данным ВР за 2015 год, эта скандинавская страна находится на 14 месте в мире по добыче нефти. Разнятся только данные об объемах производства черного золота: ОПЕК заявляет о 1567,4 тыс баррелей в день, ВР — о 1948 тыс. баррелей в день. На первых местах традиционно — Саудовская Аравия, Россия и США.

Нефть в Норвегии нашли в конце 60-х годов, после чего изучение территории продолжилось, и к концу 70-х годов стало ясно, что на территории Норвегии очень много черного золота. В 1995 году страна начала разработку самого крупного месторождения, найденного на норвежской части шельфа. По оценкам 1997 года, в норвежском секторе Северного моря промышленные запасы нефти оценивались в 1,5 млрд тонн, а газа — в 765 млрд кубометров. То есть здесь сосредоточено ¾ общих запасов и месторождений нефти в Западной Европе. С 80-х годов в Норвегии начали активное выкачивание нефти, максимальный объем добычи были зафиксирован в 2000 году. В 2005 году выяснилось, что норвежские запасы нефти исчерпаны почти на 4/5, в связи с этим с 2006 года производство черного золота в Норвегии сократилось. Правда, в 2011 году были найдены два крупнейших месторождения в Северном море. Запасы оценили от 500 млн до 1,2 млрд баррелей нефти. Это стало крупнейшей находкой за последние 30 лет. Все же большая часть разведанных запасов нефти в Норвегии истощается.

Что касается газа, то Норвегия — второй после России поставщик голубого топлива в ЕС. В 2014 году, когда отношения между Москвой и Брюсселем стали крайне напряженными, Осло попыталось нарастить свою политическое влияние в Европе за счет энергетических связей. Так, министр по европейским делам Норвегии Видар Хельгесен заявил, что страна стремится занять более активную позицию в европейской политике. Однако в Норвегии объемы добычи газа сокращаются. По официальным сведениям объем реализованного газа в мае 2014 гола составил 8,2 млрд кубометров, что на 0,8 млн кубометров газа меньше, чем месяцем ранее. Если сравнивать с 2013 годом, то этот показатель уменьшился на 9,4%. По прогнозам норвежского нефтяного директората (NPD), объемы добываемого газа продолжат снижаться.

16 сентября ИА REGNUM сообщало, что Нидерланды, один из крупнейших добытчиков газа в Европе, сокращает производство, израсходовав почти 80% своих запасов голубого топлива. Тогда же генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается ив Норвегии. Здесь запасы газа тоже близки к исчерпанию.