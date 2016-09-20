Москва, 20 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Обработка протоколов на выборах региональных парламентов ещё не завершена. Не все отчитались на 100%. Однако итоги уже известны, кардинальных изменений не произойдёт. ИА REGNUM публикует предварительные результаты — кого избиратели выбрали 18 сентября в законодательные органы 39 регионов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Результаты голосования

«Единая Россия» взяла не всё и не везде?