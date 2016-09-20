Москва, 20 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Обработка протоколов на выборах региональных парламентов ещё не завершена. Не все отчитались на 100%. Однако итоги уже известны, кардинальных изменений не произойдёт. ИА REGNUM публикует предварительные результаты — кого избиратели выбрали 18 сентября в законодательные органы 39 регионов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Результаты голосования

«Единая Россия» взяла не всё и не везде?

Законодательный орган субъекта РФ
Явка

41,5%

58,31%

23 одно-мандат-ника

15,3%

14,09%

1 одно-мандат-ник

7,15%

2,53%

1 само-выдви-женец

87,15%.

75,51%

9,14%

0,64%

10,45%

0,95%

2,81%

81,42%

75,95%

5,13%

4,99%

7,96%

1,28%

2,52%

1,87%

39,54%

33,20%

7 одно-мандат-ников

14,44%

3 одно-мандат-ника

18,91%

3 одно-мандат-ника

15,54%

3 одно-мандат-ника

1,89%

1,81%

9,89%

2 одно-мандат-ника

80%

87,29%

23 одно-мандат-ника

5,38%

4,51%

1,98%

0,11%

1 само-выдви-женец

94,80%

87,66%

5,31%

-

5,63%

1,34%

59,3%

50,74%

22 одно-мандат-ника

14,45%

12,83%

12,54%

1,12%

4,57%

40,01%

34,0

31 одно-мандат-ник

21,09

21,25

1 одно-мандат-ник

17,43

2 одно-мандат-ника

3,10%

38,62%

48,25%

13 одно-мандат-ников

15,15%

1 одно-мандат-ник

22,98%

7,03%

2,13%

36,4%

38,54

21 одно-мандат-ник

14,67

20,24

2 одно-мандат-ника

5,44

6,5

1,67

9,45

3 само-выдви-женца

35,27%

44,45%

26 одно-мандат-ников

17,77%

16,84%

10,93%

1 одно-мандат-ник

5,55%

3 само-выдви-женца

40%

38,29%

14 одно-мандат-ников

21,29%

3 одно-мандат-ника

21,06%

1 одно-мандат-ник

7,13%

8,32%

2 само-выдви-женца

41,69%

53,07%

23 одно-мандат-ника

15,69%

17,72%

6,19%

3,49%,

2 одно-мандат-ника

41,81%

35,87%

17 одно-мандат-ников

17,48%

30,66%

1 одно-мандат-ник

5,15%

0,77%

7,47%

30,07%

42,34%

23 одно-мандат-ника

17,30%

1 одно-мандат-ник

13,32%

21,47%

2 одно-мандат-ника

2,17%

40,6%

37,3%

17 одно-мандат-ников

15,2%

21,8%

13%

10,3%

43,07%

41,30%

20 одно-мандат-ников

16,66%

16,65%

7,03%

5,93%

2,07%

6,61%;

42,5

36,49%

26 одно-мандат-ников

14,95%

25,55%

13,33%

1 одно-мандат-ник

5,81%

47%

50,17%

22 одно-мандат-ника

18,14%

1 одно-мандат-ник

18,44%

6,99%

2,55%

43,82%

51,25% + 25 одно-мандат-ников

12,49%

14,65%

12,79%

2,26%

3,71%

52,18%

55,88%

27 одно-мандат-ников

13,78%

12,37%

6,02%

0,95%

5,53%

1 само-выдви-женец

30,74%

42,99%

24 одно-мандат-ника

16,06%

14,59%

5,04%

1 одно-мандат-ник

0,74%

2,43%

14,29%

39,3%

39,19%

16 одно-мандат-ников

12,31%

20,96%

10,23%

2,03%

8,15%

44%

54,81%

25 одно-мандат-ников

13,37%

13,34%

6,98%

0,52%

4,56%.

39,82%

38,92%

14 одно-мандат-ников

19,53%

17,3%

16,11%

2 одно-мандат-ника

4,83%

40,07%

38,76

17 одно-мандат-ников

28,54

3 одно-мандат-ника

16,78

7,5

4,77

2 само-выдви-женца

41,63%

41,05

22 одно-мандат-ника

20,29%

1 одно-мандат-ник

23,03%

7,84%

1,29%

3,36%

49,80%

45,96%

16 одно-мандат-ников

23,06%

1 одно-мандат-ник

18,34

9,26%

1 одно-мандат-ник

41,78%

44,11%

22 одно-мандат-ника

20,07%

14,85%

8,95%

1,69%

7,59%

44.82%

52,68%

24 одно-мандат-ника

17,1%

14,1%

5,35%

1,7%

5,71%

1 само-выдви-женец

41,26%

40,28%

23 одно-мандат-ника

13,83%

15,91%

16,86%

0,74%

5,96%

2 само-выдви-женеца

51%

62,83%

25 одно-мандат-ников

11,81

8,55

5,40

8,49%

1,15%

39,20%

46,47

20 одно-мандат-ников

16,17

17,79

11,44

3,02%

34,03%

43,01

21 одно-мандат-ник

16,49

21,53

7,86

0,8

7,55

58,46%

59,4%

24 одно-мандат-ника

10,82%

17,81%

8,01%

0,81%

2,23%

32,35%

41,17%

24 одно-мандат-ника

11,27%

12,43%

9,10%

1 одно-мандат-ник

23,41%

38,55%

44,37%

9 одно-мандат-ников

20,09%

25,82%

5,32%

37,77%

46,58

17 одно-мандат-ников

11,64%

1 одно-мандат-ник

25,38%

1 одно-мандат-ник

8,21%

1,42%

1,88%

59,35%

61,66%

6 одно-мандат-ников

8,79%

19,68%

5,44%