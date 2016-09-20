Выборы 18 сентября 2016 года: как голосовали за партии в регионах
Москва, 20 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Обработка протоколов на выборах региональных парламентов ещё не завершена. Не все отчитались на 100%. Однако итоги уже известны, кардинальных изменений не произойдёт. ИА REGNUM публикует предварительные результаты — кого избиратели выбрали 18 сентября в законодательные органы 39 регионов РФ.
«Единая Россия» взяла не всё и не везде?
Законодательный орган субъекта РФ
Явка
41,5%
58,31%
23 одно-мандат-ника
15,3%
14,09%
1 одно-мандат-ник
7,15%
2,53%
1 само-выдви-женец
87,15%.
75,51%
9,14%
0,64%
10,45%
0,95%
2,81%
81,42%
75,95%
5,13%
4,99%
7,96%
1,28%
2,52%
1,87%
39,54%
33,20%
7 одно-мандат-ников
14,44%
3 одно-мандат-ника
18,91%
3 одно-мандат-ника
15,54%
3 одно-мандат-ника
1,89%
1,81%
9,89%
2 одно-мандат-ника
80%
87,29%
23 одно-мандат-ника
5,38%
4,51%
1,98%
0,11%
1 само-выдви-женец
94,80%
87,66%
5,31%
-
5,63%
1,34%
59,3%
50,74%
22 одно-мандат-ника
14,45%
12,83%
12,54%
1,12%
4,57%
40,01%
34,0
31 одно-мандат-ник
21,09
21,25
1 одно-мандат-ник
17,43
2 одно-мандат-ника
3,10%
38,62%
48,25%
13 одно-мандат-ников
15,15%
1 одно-мандат-ник
22,98%
7,03%
2,13%
36,4%
38,54
21 одно-мандат-ник
14,67
20,24
2 одно-мандат-ника
5,44
6,5
1,67
9,45
3 само-выдви-женца
35,27%
44,45%
26 одно-мандат-ников
17,77%
16,84%
10,93%
1 одно-мандат-ник
5,55%
3 само-выдви-женца
40%
38,29%
14 одно-мандат-ников
21,29%
3 одно-мандат-ника
21,06%
1 одно-мандат-ник
7,13%
8,32%
2 само-выдви-женца
41,69%
53,07%
23 одно-мандат-ника
15,69%
17,72%
6,19%
3,49%,
2 одно-мандат-ника
41,81%
35,87%
17 одно-мандат-ников
17,48%
30,66%
1 одно-мандат-ник
5,15%
0,77%
7,47%
30,07%
42,34%
23 одно-мандат-ника
17,30%
1 одно-мандат-ник
13,32%
21,47%
2 одно-мандат-ника
2,17%
40,6%
37,3%
17 одно-мандат-ников
15,2%
21,8%
13%
10,3%
43,07%
41,30%
20 одно-мандат-ников
16,66%
16,65%
7,03%
5,93%
2,07%
6,61%;
42,5
36,49%
26 одно-мандат-ников
14,95%
25,55%
13,33%
1 одно-мандат-ник
5,81%
47%
50,17%
22 одно-мандат-ника
18,14%
1 одно-мандат-ник
18,44%
6,99%
2,55%
43,82%
51,25% + 25 одно-мандат-ников
12,49%
14,65%
12,79%
2,26%
3,71%
52,18%
55,88%
27 одно-мандат-ников
13,78%
12,37%
6,02%
0,95%
5,53%
1 само-выдви-женец
30,74%
42,99%
24 одно-мандат-ника
16,06%
14,59%
5,04%
1 одно-мандат-ник
0,74%
2,43%
14,29%
39,3%
39,19%
16 одно-мандат-ников
12,31%
20,96%
10,23%
2,03%
8,15%
44%
54,81%
25 одно-мандат-ников
13,37%
13,34%
6,98%
0,52%
4,56%.
39,82%
38,92%
14 одно-мандат-ников
19,53%
17,3%
16,11%
2 одно-мандат-ника
4,83%
40,07%
38,76
17 одно-мандат-ников
28,54
3 одно-мандат-ника
16,78
7,5
4,77
2 само-выдви-женца
41,63%
41,05
22 одно-мандат-ника
20,29%
1 одно-мандат-ник
23,03%
7,84%
1,29%
3,36%
49,80%
45,96%
16 одно-мандат-ников
23,06%
1 одно-мандат-ник
18,34
9,26%
1 одно-мандат-ник
41,78%
44,11%
22 одно-мандат-ника
20,07%
14,85%
8,95%
1,69%
7,59%
44.82%
52,68%
24 одно-мандат-ника
17,1%
14,1%
5,35%
1,7%
5,71%
1 само-выдви-женец
41,26%
40,28%
23 одно-мандат-ника
13,83%
15,91%
16,86%
0,74%
5,96%
2 само-выдви-женеца
51%
62,83%
25 одно-мандат-ников
11,81
8,55
5,40
8,49%
1,15%
39,20%
46,47
20 одно-мандат-ников
16,17
17,79
11,44
3,02%
34,03%
43,01
21 одно-мандат-ник
16,49
21,53
7,86
0,8
7,55
58,46%
59,4%
24 одно-мандат-ника
10,82%
17,81%
8,01%
0,81%
2,23%
32,35%
41,17%
24 одно-мандат-ника
11,27%
12,43%
9,10%
1 одно-мандат-ник
23,41%
38,55%
44,37%
9 одно-мандат-ников
20,09%
25,82%
5,32%
37,77%
46,58
17 одно-мандат-ников
11,64%
1 одно-мандат-ник
25,38%
1 одно-мандат-ник
8,21%
1,42%
1,88%
59,35%
61,66%
6 одно-мандат-ников
8,79%
19,68%
5,44%