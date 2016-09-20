Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Командующим войсками Южного военного округа (ЮВО) назначен генерал-полковник Александр Дворников. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

mil.ru Александр Дворников

«Указом президента Российской Федерации на должность командующего войсками Южного военного округа назначен генерал-полковник Александр Дворников», — сообщили в ЮВО.

Уточняется, что генерал-полковник посетил соединения и воинские части в Абхазии, Крыму, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях, совершил поездку на Северный Кавказ. С руководством регионов проведены рабочие переговоры.

Отметим, что Дворников с 1 июля являлся исполняющим обязанности командующего войсками ЮВО. Его предшественников был генерал-полковник Александр Галкин. Напомним, генерал-полковник Дворников с сентября 2015 года командовал группировкой российских войск в Сирии.