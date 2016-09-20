Вена, 20 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Австрия начала закладывать фундамент для забора, которой может быть возведен вдоль участка границы с Венгрией, через который в 2015 году прошли сотни тысяч мигрантов, сообщает 20 сентября Reuters.

rihaij Забор

Металлические трубы, вкопанные в землю, должны стать основанием для забора. В эти трубы можно очень быстро вставить столбы и развернуть забор на границе с Венгрией. Окончательное решение о необходимости установки забора еще не было принято, сообщил представитель полиции.

Напомним, в 2015 году Австрия приняла более 90 тыс. беженцев, что составило более 1% населения страны. В 2016 году правительство Австрии заявило, что только 37 тыс. 500 человек смогут попросить убежище.