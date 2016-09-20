Хабаровск, 20 сентября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Избиратели не хотят ходить на выборы, потому что в последующие изменения уже не верят. Такую позицию высказал политолог, профессор ТОГУ Илдус Ярулин. В пример эксперт привёл выборы депутатов Государственной думы РФ VII созыва в Хабаровском крае, где «Единая Россия» просела не немного, а очень даже ощутимо по сравнению с кампанией 2011 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

herussiantimes.com «Единая Россия»

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«По большому счёту — это недоверие людей к партии правительства, я не стал бы говорить о недоверии президенту. Люди не хотят идти голосовать, потому что не верят в изменения. И это уже звоночки, на месте партии я бы подумал, как они собираются жить дальше», — приводит ИА AmurMedia слова Илдуса Ярулина.

Секретарь регионального политсовета правящей партии, спикер парламента Хабаровского края Сергей Луговской низкую явку списал на несколько факторов. Первый — новая система выборов: якобы в следующий раз избирателей прибавится. Второй момент — кандидаты от «ЕР» административным ресурсом не пользовались, да и вовсе избегали какого-либо принуждения.

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«Люди перестают ходить на выборы, потому что они просто не верят в то, что их голос окажет какое-то влияние на кандидатов, которые придут и будут представлять их интересы», — уверен спикер хабаровского Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году «Единую Россию» поддержали 37,31% избирателей, в 2011 году этот показатель находился на уровне 38,14%. В численном эквиваленте партии власти на этой кампании не доверились свыше 70 тысяч человек. Второе место занимает ЛДПР — 25,09% (19,82% в 2011 году), КПРФ — 16,59% (20,49%), «Справедливая Россия» — 4,55% (14,9%), «Коммунисты Росси» — 3,32%, «Пенсионеры за справедливость» — 3,1%. В 2016 году преодолеть трёхпроцентный барьер в Хабаровском крае не смогла партия «Яблоко» — 1,85%.

В одномандатном округе №69 лидирует представитель «ЕР» Борис Гладких, в 70-м — либерал-демократ Сергей Фургал. Явка составила 36,7%.